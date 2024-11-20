和成：第4季與第3季持平 抗彈陶瓷2026年放量

和成看第4季與第3季持平，抗彈陶瓷2026年放量。（擷取自線上法說）

〔記者張慧雯／台北報導〕和成（1810）今日舉行線上法說會，受中國與國內打房因素影響，再加上國內缺工、原物料上漲等，和成今年前3季營收35.54億元、年減1.36%，每股稅後盈餘（EPS）0.19元，和成董事長邱立堅指出，今年研發許多許多新產品，第4季主力產品是「整體衛浴設備」，適用於改修市場、公共住宅、醫美中心等，至於外界關注的抗彈陶瓷預估2026年將放量。

邱立堅表示，今年前4季營收占比台灣76.4%、中國4.91%、菲律賓18.39%，可以看得到中國營收占比從去年底5.6%下滑，同時，營業淨利因營收減少而出現小幅度虧損，靠業外收入如利息、租金、權利金等收入翻正，目前力拼全年營業淨利轉盈。

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總經理陳世傑則說，因應缺工，和成開發「整體衛浴設備」，有固定尺寸、也可客製化，作成乾濕分離，公共住宅、改修市場（舊改新）的需求增溫，這不僅是和成第4季主力產品，也會是明年的重點產品。

對於第4季與明年展望，發言人羅月英也指出，估計第4季會延續第3季的成績，持平偏樂觀，全年力拚營業淨利轉盈，對明年持審慎樂觀，同時，外界關注的抗彈陶瓷，今年是部分出貨，明年與今年持平，出貨最高峰將會落在2026年。

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