墨官員：高關稅對美企衝擊大 川普可能重新評估

墨西哥官員表示，高額關稅對美企的潛在影響，可能會讓川普政府重新評估相關政策。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕墨西哥經濟部官員週二（19日）談到了即將上任的川普政府貿易談判的問題，繼上週放話可能採取措施反制後，官員表示，高額關稅對美企的潛在影響，可能會讓川普重新評估相關政策。

《路透》報導，川普在競選時承諾推出一系列關稅，包括針對已將業務轉移到墨西哥的公司，藉此恢復美國的就業機會。經濟學家警告，這類關稅將對依賴出口的墨西哥經濟造成嚴重打擊，與此同時，對美國經濟的衝擊相對小。

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墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）週二在記者會上表示，墨西哥的談判能力很重要，任何將美國與墨西哥貿易關係置於危險之中的行動，都代表著成千上萬的公司將受到影響，幾乎沒有1家重要的美企在墨西哥沒有錢。

厄伯拉特上週表示，墨西哥可能會推出自己的報復措施反制。週二則稱，團隊一直準備在明年1月就職典禮前與川普團隊官員會面。美國、墨西哥與加拿大之間的貿易協定也預定在2026年進行審查。

墨西哥官員也淡化了美國對於中國可能利用墨西哥作為規避貿易壁壘後門的擔憂，厄伯拉特指出，中國進入北美的投資只有0.4％流向墨西哥，超過3分之2進入美國。官員提到，墨西哥近年來吸引創紀錄外國直接投資的能力是該國最大的優勢，這是近年友岸外包趨勢的結果，跨國公司將業務轉移到離最終目的地更近的地方。

墨西哥經濟部次長古特雷斯（Luis Rosendo Gutierrez）表示，儘管自己最近在紐約會見的多數投資人對政策轉變感到擔憂，但他們仍希望投資墨西哥。厄伯拉特補充，包括福特（Ford）等頂尖汽車製造商並沒有將生產遷出墨西哥的計劃。

川普先前放話將對所有從墨西哥進口的汽車徵收200％的關稅，並對將生產轉移到墨西哥的中國相關車廠徵收200％關稅。厄伯拉特也提到，針對特斯拉（Tesla）是否會繼續在墨西哥北部建造巨型工廠，墨西哥官方也在等待相關消息。

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