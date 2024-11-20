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應對中國挑戰 美國會委員會擬推動「AI曼哈頓計畫」

2024/11/20 09:18

美國會委員會週二（19日）建議推動「AI曼哈頓計畫」，以應對中國競爭。（路透資料照）美國會委員會週二（19日）建議推動「AI曼哈頓計畫」，以應對中國競爭。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國會委員會週二（19日）提出1項與曼哈頓計畫類似的提案，將資助研發與人類一樣聰明甚至更聰明的AI（人工智慧）系統，以應對與中國在先進技術方面不斷加劇的競爭。

《路透》報導，由兩黨人士組成的美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission，USCC）強調，公私部門合作是推動通用AI的關鍵，但在發佈年度報告時，並未給出任何具體的投資策略。

曼哈頓計畫是第2次世界大戰期間，美國政府與私營部門之間的大規模合作，最後造就了首顆原子彈的誕生。

USCC委員兼軟體公司帕蘭泰爾（Palantir）執行長資深顧問海伯格（Jacob Helberg）表示，綜觀歷史可以看到，率先利用科技快速變遷時期的國家，往往會導致全球力量平衡產生變化。

海伯格補充，中國正在邁向通用AI，華府必須嚴陣以待，這一點相當重要。海伯格指出，能源基礎設施是現階段訓練大型AI模型的1個瓶頸，並提到，簡化資料中心的授權流程可能是公私部門合作關係如何加速AI發展的1個案例。

聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI上週發佈了美國AI戰略的擬議藍圖，並呼籲政府為AI提供更多資金。

美中經濟暨安全檢討委員會由美國會授權於2000年成立，每年會針對美中關係提供建議。該委員會長年來以鷹派政策建議聞名，旨在就與中國的經濟和戰略競爭問題為議員提供建議。

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