只需具備「此」證！這個熱門職業 年薪逾220萬

GAF屋頂學院（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國勞工部數據，屋頂工是美國成長最快的工作之一，預計未來10年每年將增加近1.5萬個工作機會，而該項職業不需學位，只要擁有當地許可證，並完成學徒或在職培訓，其年薪7萬美元（約新台幣227.5萬元）起跳 。

CNBC報導，現年51歲從事屋頂工的布里吉特·特納（Bridgette Tena）以親身經驗分享，她表示，在這個領域工作很辛苦，但它的回報是非常豐厚的。

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4年前，特納開始將建造和修理屋頂作為副業，以補充她的房地產經紀人收入，並更多地了解房地產市場的建築方面。

她於2021年2月推出了自己的屋頂業務B. Barela Construction。

根據 CNBC Make It 查閱的財務文件，B. Barela Construction 去年的收入約為18萬美元（約新台幣585萬元），預計到 2024 年該公司的收入將超過20萬美元（約新台幣650萬元）。

她經營B. Barela Construction和從事房地產工作的總收入超過7萬美元。

在進入公司第4年之前，特納表示，她希望將公司規模擴大為全職職業。

特納原本在聖達菲當地的房地產經紀人辦公室擔任接待員，並獲得了房地產經紀人和房地產經紀人執照。

特納做了10多年的經紀人，但她並沒有發現這份職業本身有任何成就感。她很快意識到她「屬於外面，而不是辦公室」。

於是Tena於2016年開始在建築工程總承包商那裡當學徒。

2020 年大流行封鎖期間，房地產需求放緩，她突然有了更多空閒時間，她受到啟發，決定邁出這一步，她只花幾週時間，就拿到新墨西哥州的總承包商（建築）許可證。

然而在新墨西哥州，未來的總承包商必須通過特定行業的考試，並證明他們已經在該州的許可承包商完成了至少兩年的工作經驗才能獲得認證。

因此，特納在封鎖期間的大部分時間都在起草業務和行銷計劃，在後院的1個棚屋上練習安裝和維修技術，並為她的屋頂業務研究名稱。

她於 2021 年 2 月正式啟動了 B. Barela Construction，距離獲得許可證不到1年。

從那時起，Tena 就申請了多項專門許可證來擴大其業務範圍。 2023 年，她參加了在科羅拉多州丹佛市專門為女性舉辦的為期兩週的免費華克 Roofing Academy培訓課程。透過該計劃，特納獲得了屋頂證書，涵蓋木瓦安裝和屋頂塗層等技能。

在美國，成為屋頂工的要求因州而異，但大多數州都要求屋頂工擁有當地許可證並完成學徒或在職培訓。

Tena 說，成為屋頂工的啟動成本（包括培訓、許可和設備）可能從 1000 美元到 5000 美元甚至更多不等，並補充說，她花了大約 2萬美元的個人積蓄來開展屋頂業務。

然而，根據 ZipRecruiter 的估計，最初的投資可以得到回報，因為更有經驗的屋頂承包商在美國的收入可達10萬美元以上。

特納補充說，經營自己的屋頂業務具有更大的盈利潛力，因為您可以設定價格並吸引更多客戶。她說，由於大流行期間出現積壓和供應鏈問題，現在對屋頂工人的需求很高。

而她很快就招攬了生意，因為她是聖達菲當地人，擁有廣泛的建築商、建築工頭和其他在房地產行業工作多年的潛在客戶網絡。

特納說，屋頂工程可能不是年輕專業人士中受歡迎的職業選擇 ，但它是一個「被低估」的領域，可以提供很多穩定性和成就感。

她補充指出，「人們總是需要一個屋頂，所以屋頂工總是很受歡迎」，而此工作所帶來的成就感是許多工作難找的，因你不只是在工作，你正在保護對人們來說最重要的東西，那就是他們的家園。

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