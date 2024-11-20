美國中產階級向下沉淪的「禍首」？美媒：不是房貸是它

美國新車或二手車售價越來越貴，加計保險等其他成本支出，已成為美國家庭第二大負擔。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕通膨壓力擠壓生活成本。外媒指出，美國中產階級資產出現停滯、甚至向下流動的跡象，其禍首不是買房房貸，而是「養車」所造成。養車，已成為美國家庭的第2大負擔。

外媒分析指出，美國不論是新車，還是二手車都愈來愈貴，9月新車平均售價已超過4萬7000美元（約新台幣152萬元），而二手車價格也突破2萬7000美元（約新台幣87.4萬元）。

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即使高車齡的汽車也是昂貴，以9年車齡來說，平均售價居然接近1萬5000美元（約新台幣48.5萬元）。

因車價、利率雙高，導致美國新車的平均月付款超過700美元（約新台幣2.2萬元）至1000美元（約新台幣3.2萬元）之間，而二手車的平均月付款也達到550美元（約新台幣1.7萬元）左右。

這對多數美國人來說，支付成本太高了。經濟學家表示，典型的美國家庭能負擔的養車月付款約400美元（約新台幣近1.3萬元）。

值得注意的是，自2019年9月以來，美國的燃料、維修和保養、停車、保險和許可費用在內的成本已上漲了38%。因此，若加諸保險與稅等其他費用，美國家庭養車的實際支出將會更高。

現在交通已成為美國人的第二大開支，僅次於住房，佔家庭平均支出17%，住房則約33%。為了因應高價格，更多美國購車者申請期限較長的貸款。

根據Bankrate汽車貸款計算器，現在美國平均新車貸款利息為7.1%，申請長達84個月貸款（7年），需要支付超過1萬1000美元（約新台幣35.6萬元）的總利息。但5年前的平均利息接近5800美元（約新台幣18.7萬元），漲幅快翻倍。

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