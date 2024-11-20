路透：索尼有意收購角川 擴大娛樂版圖

知情人士表示，日本索尼正在洽談收購媒體巨頭角川。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2名知情人士透露，日本索尼（Sony）正在洽談收購《艾爾登法環》遊戲背後的媒體巨頭角川（Kadokawa），知情人士表示，雙方的談判正在進行中，如果成功，可能會在未來幾週內簽署協議。

《路透》報導，角川成立於1945年，最初為出版公司，現在版圖已拓展至遊戲、動畫、活動等；索尼則是從電子製造商轉型為橫跨電影、音樂、遊戲和晶片的娛樂、科技巨頭。索尼目前已持有角川2％的股份，同時也握有角川旗下遊戲開發商FromSoftware的股份。

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由FromSoftware推出的《艾爾登法環》銷售量高達2500萬，廣受市場好評，這款遊戲可以在索尼的PlayStation等平台上使用。擴充資料《黃金樹幽影》（Shadow of the Erdtree）今年6月發佈後，3天內賣出500萬份。

索尼考慮收購的消息首度傳出後，推動角川的股價在週二（19日）大漲23％，觸及漲停板，今（20）日東京股市開盤後，角川股價再漲逾15％，索尼則漲約3％。在報導前，角川市值約27億美元（約新台幣877.09億元），索尼市值則約1140億美元（約新台幣3.7兆元）。針對報導，索尼拒絕回應，角川則表示無法置評。

索尼執行長吉田憲一郎（Kenichiro Yoshida）去年表示，可愛的角色和智慧財產權（IP）可以存在30年、50年或100年，這是集團希望投資，以實現永續成長的領域。

索尼的重點包括動漫，串流媒體服務的普及，以及對日本文化更加的熟悉，推動了動漫在全球的成長。索尼也成功擴大了旗下遊戲的影響力，例如《最後生還者》系列遊戲改編為熱門的HBO電視劇。

近年來，角川的業務受到衝擊，6月遇上了網路攻擊，導致資料外洩，並影響業務活動。2022年，公司創辦人的兒子角川歷彥（Tsuguhiko Kadokawa）因涉及在2020年東京奧運中賄賂組委會被逮捕，隨後辭去角川會長一職。

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