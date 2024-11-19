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台積電今年志工新增逾萬人 張淑芬分享「偏鄉培力」公益成果

2024/11/19 21:54

台積電今年志工新增逾1萬人，張淑芬分享「偏鄉培力」公益成果。（記者洪友芳攝）台積電今年志工新增逾1萬人，張淑芬分享「偏鄉培力」公益成果。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，基金會用「偏鄉培力」形成社會支持系統，專注在台灣偏鄉的教育培力、健康長壽與公益綠能三大公益面向，今年台積電新增志工逾1萬人，共有超過2萬5千萬名員工投入8百場志工活動。

台積電慈善基金會今舉行「智慧引路、成就共好」公益記者會。張淑芬表示，基金會投入技職培力計畫邁入第5年，今年擴大攜手台積電供應商、大金空調及台灣松下等2百多家企業，持續為技職學生提供工作媒合與探索的機會，共辦理8個巡迴場次，讓8千5百位名學生能夠提早認識企業品牌，為未來發展思考不同就業路徑。

在健康長壽方面，基金會攜手台積電資材管理組織與5家供應商舉辦志工活動關懷社區長輩；與陽明交大及長庚醫院協助長者健康檢測，促進健康。在公益綠能方面，基金會專案協助15間機構架設太陽能板，另更換偏鄉學校LED共12萬支、共12萬多名學生受益，達到省電又減碳效益。

此外，台積電慈善基金會今年也攜手一些企業送暖花蓮脤災，包括捐款、房屋修繕等，張淑芬非常感謝大家的參與。她並分享，台積電今年新增志工數超過1萬人，共有逾2萬5千多人投入志工服務，已進行超過8百場志工活動。台積電給予員工「志工假」，且要先上課受訓，採自願參加，公司不會強迫。

張淑芬並指出，基金會今年將觸角延伸到海外，赴日本熊本推廣社區照護的交流，串聯在地資源照顧JASM子公司當地員工與眷屬，提供小兒醫療資源等協助，讓派駐員工和家屬得到完善醫療照顧，未來美國、德國廠若有需要友會去做。

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