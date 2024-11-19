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國泰金經濟學家林啟超：明年台股上看2萬5000點

2024/11/19 21:42

國泰金首席經濟學家林啟超看好明年台美股市有雙位數報酬率，台股指數上看2萬5000點。（國泰金提供）國泰金首席經濟學家林啟超看好明年台美股市有雙位數報酬率，台股指數上看2萬5000點。（國泰金提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金首席經濟學家林啟超認為，明年是「亂世繁花」，經濟還是比較亂世一點，金融因錢多，還是會出現「繁花」；他看好明年台美股市有雙位數報酬率，台股指數上看2萬5000點。

國泰金今舉行《2025全球投資趨勢論壇》，林啟超談到，川普上任後，以半導體的全球供應鏈會有比較明顯的重塑，其次川普對台灣等地區晶片的限制，真的要課關稅的話，成本可能移轉到美國客戶上，對美國不見得是件好事。

國泰金認為，台股2024年獲利占比約2成，2025年估約占8成，美股成長率約10-15%，台股也差不多，指數可上看2萬5000點。

對明年全球股市，林啟超大致看好，主要原因是美台的企業盈餘明年都還是有兩位數成長，甚至目前看來到2026年的狀況都不錯，企業盈餘將是兩地股市最大支撐。

其次，全球資金仍是相當多。過去10年，每年增加的新錢，像是保險公司保費、央行外匯存底、主權退休基金等，約10兆元，股債增加大約占7兆元。過多的錢要買到流動性佳、利率不錯的理財商品，美國是個不得不的選擇。

林啟超強調，2022年10月以來，全球股市上漲幅度大，今年8月有一次股災，未來隨著川普上任後的言論，可能影響整個市場的波動；而股市漲了兩年，乖離率有點大，匯回壓力讓股市可能會有一些修正。

但整體來說，台美明年的股市呈現雙位數報酬率，他覺得可能性還是滿大，對股市的情緒不用太悲觀。

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