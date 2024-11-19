學者蔡孟彥：政府應運用政策 誘使企業併購談判保障勞工

國立台北商業大學財政稅務系教授蔡孟彥。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕國立台北商業大學財政稅務系教授蔡孟彥在談及企業併購時指出，政府應以法規為誘因，吸引企業在併購過程中對被併購企業員工的生計提供保障，「如果連正式員工的身份都無法保障，更不用說那些非正式員工」。

蔡孟彥認為，政府應以鼓勵為主導，減少對併購的過度管制。他提出一種可能性：「假設企業願意確保被併購方員工的僱傭，政府是否可以提供某些優惠或便利作為回應？」這種誘因機制可能有利於促使企業在追求競爭優勢的同時，提升勞動市場的品質。

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針對外送平台的併購案例，蔡孟彥提到，在公平法架構下，政府應該先釐清疑慮，再用條件約束的方式處理。例如，允許雙方合併的同時，同時要求企業承諾遵守特定條件，並接受政府後續監督其落實程度，這樣的安排不僅能平衡市場競爭，也能避免企業併購後濫用新獲得的市場地位。

此外，蔡孟彥強調，台灣現行法律對數位經濟和分享經濟的規範明顯不足，「現行的法律仍以傳統經濟模式為基礎，但數位經濟的運作方式已經大不相同，導致勞工權益和競爭秩序的保障難以落實」，在企業併購與勞工保障之間，政府需扮演更積極的角色，透過完善法規和提供誘因，讓企業在追求利益的同時，不忘兼顧勞工權益。

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