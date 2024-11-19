iCHEF共同創辦人：併購是企業成長過程關鍵學習道路

程開佑表示，併購是企業在成長過程中的關鍵學習道路。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕智慧餐飲企業iCHEF為拓展業務版圖，2021年併購POS（銷售時點情報系統）服務同業QLiEER（客立樂），共同創辦人程開佑認為，台灣市場雖然規模有限，但具備高度競爭性，只要經濟條件受到企業重視，在談及併購相關議題時，政府就有與之談判的空間與籌碼。

程開佑表示，併購是企業在成長過程中的關鍵學習道路，除了強化產品與團隊的整合程度，也有利於提升整體研發資源，更有效地按照營運策略分配到各個目標區位。由於iCHEF看重台灣餐飲商機，為了提升市佔率，因此併購QLiEER，加以佈局海外市場。

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談到企業執行併購是否與勞動法規的完善程度相關，程開佑直言，法規不能跟隨著企業併購走一步才算一步，而且應該溯本清源，「由政府制定與加以完善」，畢竟市場競爭能夠提升科技品質與服務效率，沒有辦法徹底解決法規層面的問題，這有賴政府的規劃與滾動式觀察市場的發展，做出跟得上時代的決策，才有利於企業發展，進而推動經濟成長。

程開佑舉例，台積電前往美國設廠，既不是為了營利，也不是為了研發，而是出於重視當地市場，因此回應美國政府所做出的要求，因此，當市場創造的有利條件足以受到企業重視時，企業自然無法忽視官方的期盼，種現象是市場與政策互相作用的結果，台灣未來還會有其他企業的併購案，幫助推動產業生產效率與多元性，政府應在法規的制定上扮演更積極的角色。

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