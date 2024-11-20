iPhone 17用A19晶片 預計採台積電最新3奈米製造

研究報告指出，蘋果用於iPhone 17和iPhone 17 Air的下一代A19晶片，以及用於iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max 的A19 Pro晶片將採用台積電最新的第三代3奈米製程製造。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據香港海通國際證券一份廣泛的科技相關研究報告指出，蘋果用於iPhone 17和iPhone 17 Air的下一代A19晶片，以及用於iPhone 17 Pro 和iPhone 17 Pro Max的A19 Pro晶片將採用台積電最新的第三代3奈米製程（稱為N3P）製造。

海通國際證券分析師Jeff Pu周二（19日）表示，前iPhone 16 系列的A18 和A18 Pro晶片採用台積電第二代3奈米製程（N3E）製造，而iPhone 15 Pro機型中的A17 Pro 晶片則採用台積電第一代3奈米 製程（N3B）製造。

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與N3E 相比，N3P被認為是一種製程縮小，這意味著採用較新製程製造的晶片將具有更高的電晶體密度。先前有報告指出，台積電將於2024年下半年開始量產N3P 製程晶片。

2026年，蘋果預計將在iPhone 18機型中採用台積電首款2奈米製程用於A20晶片。

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