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為台灣隊加油 王道銀不限通路加碼現金回饋無上限

2024/11/19 19:16

為台灣隊加油，王道銀行不限通路加碼現金回饋1%無上限。（記者李靚慧攝）為台灣隊加油，王道銀行不限通路加碼現金回饋1%無上限。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕 世界棒球12強賽正如火如荼進行，台灣隊已提前晉級4強，各大通路優惠盡出，王道銀行（O-Bank）力挺台灣隊前進東京再創佳績，即日起至2024年11月21日止，推出王道全卡友不限通路一般消費，刷卡額外加碼現金回饋1%無上限，邀請所有球迷一同集氣應援。

王道銀行指出，限時加碼回饋活動無須登錄，且不限回饋名額，全卡友只要於活動期間消費刷王道卡皆可享加碼優惠；一般持卡人若加計原有現金回饋1%無上限，活動期間現金回饋將達2%；原有現金回饋非1%的認同卡持卡人，也依其原有現金回饋額外加碼1%。

此外，在快閃優惠期間內，加計王道銀行原電商及百貨消費現金回饋活動優惠，至蝦皮購物、momo購物網、PChome、Coupang酷澎、Yahoo奇摩購物中心、博客來等6大電商消費滿額，最高可獲13%現金回饋，至全台指定百貨消費滿額且完成登錄，則享有最高11%現金回饋。

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