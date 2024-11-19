長榮航空與泰國觀光局 延續簽署合作意向書

長榮航空副總經理廖至維（右2）與泰國觀光局Thapanee Kiatphaibool局長（左2）展示合作意向書。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空今（19）日與泰國觀光局共同簽署合作意向書，延續雙方夥伴關係，未來四年將攜手更進一步推廣泰國觀光，帶動當地旅遊產業發展。長榮航副總廖至維表示，長榮航空與泰國觀光局簽訂的合作意向書，著眼於全球市場的推廣，將有效結合雙方的旅遊資源優勢，安排媒體、網紅及旅行業者親赴泰國，深入了解並推廣當地特色。

曼谷是長榮航轉機到歐美的重要城市之一。廖至維說，長榮航空將與旅行社合作推出專屬旅遊優惠，吸引更多旅客造訪泰國，未來，雙方也將在全球各大市場的旅遊展覽中進行聯合參展，藉此提升泰國的國際能見度，同時邀請來自世界各地的旅客，透過長榮航空的綿密網路前往泰國旅遊。

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長榮航空和泰國觀光局自2017開啟夥伴關係，去年簽署合作意向書。泰國觀光局長Thapanee Kiatphaibool表示，過去一年來，我們與長榮航空的合作成果顯著，透過其全球航網與優質服務，讓來自世界各地的旅客更加便捷地抵達泰國，期待這次延續合作，持續推動泰國成為國際旅客的首選目的地，展現泰國的獨特文化、迷人景觀和熱情待客的一面。

長榮航空提供台北-曼谷每週28班航班及台北-清邁每週7班的飛航服務，為呼應赴泰旅遊的強大需求，台北-曼谷航班將於2025年1月15日至3月29日間增為每週32班。

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