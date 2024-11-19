晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

長榮航空與泰國觀光局 延續簽署合作意向書

2024/11/19 18:32

長榮航空副總經理廖至維（右2）與泰國觀光局Thapanee Kiatphaibool局長（左2）展示合作意向書。（長榮航提供）長榮航空副總經理廖至維（右2）與泰國觀光局Thapanee Kiatphaibool局長（左2）展示合作意向書。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空今（19）日與泰國觀光局共同簽署合作意向書，延續雙方夥伴關係，未來四年將攜手更進一步推廣泰國觀光，帶動當地旅遊產業發展。長榮航副總廖至維表示，長榮航空與泰國觀光局簽訂的合作意向書，著眼於全球市場的推廣，將有效結合雙方的旅遊資源優勢，安排媒體、網紅及旅行業者親赴泰國，深入了解並推廣當地特色。

曼谷是長榮航轉機到歐美的重要城市之一。廖至維說，長榮航空將與旅行社合作推出專屬旅遊優惠，吸引更多旅客造訪泰國，未來，雙方也將在全球各大市場的旅遊展覽中進行聯合參展，藉此提升泰國的國際能見度，同時邀請來自世界各地的旅客，透過長榮航空的綿密網路前往泰國旅遊。

長榮航空和泰國觀光局自2017開啟夥伴關係，去年簽署合作意向書。泰國觀光局長Thapanee Kiatphaibool表示，過去一年來，我們與長榮航空的合作成果顯著，透過其全球航網與優質服務，讓來自世界各地的旅客更加便捷地抵達泰國，期待這次延續合作，持續推動泰國成為國際旅客的首選目的地，展現泰國的獨特文化、迷人景觀和熱情待客的一面。

長榮航空提供台北-曼谷每週28班航班及台北-清邁每週7班的飛航服務，為呼應赴泰旅遊的強大需求，台北-曼谷航班將於2025年1月15日至3月29日間增為每週32班。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財