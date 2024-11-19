回顧立院初場秀遇到立委激烈衝突 郭智輝態度談笑風生

回顧今年6月5日立法院初場秀就碰上立委激烈衝突，郭智輝（見圖）不動聲色，回座後仍神色自若翻閱資料。（記者廖家寧攝）

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〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝今陪同行政院長卓榮出席立法院報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」，面對國民黨立委傅崐萁指控他規避財產申報，郭智輝首度大發雷霆；回顧他今年6月初首次出席立法院院會，碰上立委間激烈衝突，郭智輝當時談笑風生表示，希望立委提出有見地的政策討論，至於非政治性的問題則不予以回應。

回顧今年6月5日，郭智輝初次出席立法院經濟委員會，會上國民黨籍立委羅智強因超時被請下台一事，槓上經委會召委邱議瑩，質疑邱議瑩對他有針對性，暴走之餘連環怒罵砲轟，「妳沒尊重我！」、「不要雙標」、「我不會打妳耳光」、「妳憑什麼說我」 。

當時在座的官員、媒體都緊盯現場的緊張場面，至於郭智輝回座後則沒有表現出情緒反應，只是低頭看著資料，相當處變不驚。

當天會中休息期間，郭智輝被問及初次登場就碰上立委間的激烈衝突，是否有受到震撼或是驚嚇？郭淺淺一笑回應，「我有注射啦」，也希望各界提出政策性的專業討論與指教，非政治性的問題他是不會回應的。

郭智輝兩手一攤續說，「不是用政策專業的部分跟我討論，我就不會回答。我不是政治人，我不會回答政治的問題比較抱歉，但政策的部分，我就希望大家跟我做專業的討論、專業的指導」，也向外界清楚說明他的備詢原則。

時序走至今日遇到傅崐萁的單方指控，郭智輝強調他遵法、如實向監察院申報財產，他隨後透過辦公室發布聲明，感嘆「正是因為這樣顛倒是非的潑髒水指控過於氾濫」，才讓各領域的優秀人才「視公共服務如畏途」。

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