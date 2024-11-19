晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

回顧立院初場秀遇到立委激烈衝突 郭智輝態度談笑風生

2024/11/19 17:36

回顧今年6月5日立法院初場秀就碰上立委激烈衝突，郭智輝（見圖）不動聲色，回座後仍神色自若翻閱資料。（記者廖家寧攝）回顧今年6月5日立法院初場秀就碰上立委激烈衝突，郭智輝（見圖）不動聲色，回座後仍神色自若翻閱資料。（記者廖家寧攝）

相關新聞：遭控以公謀私 郭智輝辦公室重砲回轟：不缺錢、潑髒水大可不必

             罕見動怒砲轟傅崐萁 郭智輝：為己身澄清有冒犯請見諒

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝今陪同行政院長卓榮出席立法院報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」，面對國民黨立委傅崐萁指控他規避財產申報，郭智輝首度大發雷霆；回顧他今年6月初首次出席立法院院會，碰上立委間激烈衝突，郭智輝當時談笑風生表示，希望立委提出有見地的政策討論，至於非政治性的問題則不予以回應。

回顧今年6月5日，郭智輝初次出席立法院經濟委員會，會上國民黨籍立委羅智強因超時被請下台一事，槓上經委會召委邱議瑩，質疑邱議瑩對他有針對性，暴走之餘連環怒罵砲轟，「妳沒尊重我！」、「不要雙標」、「我不會打妳耳光」、「妳憑什麼說我」 。

當時在座的官員、媒體都緊盯現場的緊張場面，至於郭智輝回座後則沒有表現出情緒反應，只是低頭看著資料，相當處變不驚。

當天會中休息期間，郭智輝被問及初次登場就碰上立委間的激烈衝突，是否有受到震撼或是驚嚇？郭淺淺一笑回應，「我有注射啦」，也希望各界提出政策性的專業討論與指教，非政治性的問題他是不會回應的。

郭智輝兩手一攤續說，「不是用政策專業的部分跟我討論，我就不會回答。我不是政治人，我不會回答政治的問題比較抱歉，但政策的部分，我就希望大家跟我做專業的討論、專業的指導」，也向外界清楚說明他的備詢原則。

時序走至今日遇到傅崐萁的單方指控，郭智輝強調他遵法、如實向監察院申報財產，他隨後透過辦公室發布聲明，感嘆「正是因為這樣顛倒是非的潑髒水指控過於氾濫」，才讓各領域的優秀人才「視公共服務如畏途」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財