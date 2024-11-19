黃金還能漲？美聯準會政策成多頭「攔路虎」

俄烏局勢升級，加劇市場對地緣局勢惡化的擔憂。然而，美聯準會的政策路徑預期對黃金構成了不小的壓力。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美元從近期高點回落，金價週二（19日）在亞洲交易中上漲，延續從兩個月低點回升的勢頭，而俄羅斯和烏克蘭之間緊張局勢加劇刺激避險需求，但市場對於美國聯準會鴿派政策預期的降溫，也抑制金價進一步上行空間。

本週，黃金從兩個月低點大幅上漲，川普在2024年總統大選中獲勝後，風險驅動資產的漲勢似乎也正在減弱。根據hk.investing報導，周二（19日）黃金價格維持偏強態勢，截至歐洲早盤交易時段，現貨黃金徘徊在2620美元附近，稍低於隔夜觸及的一周高點。

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俄烏局勢升級，加劇市場對地緣局勢惡化的擔憂。此外，中東局勢仍未見緩和，這兩大地緣政治風險成為黃金避險屬性的主要推動力。然而，與此同時，美聯準會的政策路徑預期對黃金構成了不小的壓力。

美聯準會主席鮑爾及多位官員近期表態謹慎，暗示短期內不會進一步加大降息力度。市場已從前期對激進政策寬鬆的預期中回調，導致美債收益率維持高位，對無息資產黃金構成一定拖累。

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