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名師解盤》容逸燊：留意輝達法說和美元走勢

2024/11/19 16:17

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

加權指數今天上漲302點，成交量3589億元，維持比較中性的水準，並沒有達4000億以上，經過昨天大幅度下跌，連續4、5天創新低後，今天一度挑戰23000點關卡，明天是台指期結算，看到近期外資淨空單一度來看5萬口之上，今天收盤過後已經降到4萬3000口左右，大幅度降低，如果明天台指期結算過後，空單自動進入結算，剩下留倉部分，空單沒那麼多的話，對台股是比較正面信號。

週四即將是輝達法說會，預期這次營收成績年增80%以上，GB200出貨似乎有些雜音，包含過熱、組裝等問題，但後續經過鴻海、廣達和戴爾都出來澄清，出貨沒有問題，所以在輝達法說過後，能不能帶領資金再重回到AI類股上，這後續值得觀察，近期AI類股比較新的題材，是BBU備援電池，包含指標龍頭AES-KY，外資也目標價從800元上調到1000元上方，雖然進入處置，但股價仍持續創高，小型股也有所表現，後續第4季題材，由原先的矽光子，分散到其他的次族群，同樣值得留意。

矽光子部分，今天在3363上詮解禁後，拉出了漲停，帶動處置中的3081聯亞也拉出漲停，但其他矽光子族群表現就比較平穩，目前我認為指數雖然經過連續波段下跌1000點之後，今天反彈300點，成交量還不夠，市場人氣還沒有回籠，未來在前高的23600~23800點，必須要台積電才有辦法越過去，第4季通常是集團股和內資股表現的時間。

近期集團股，除了鴻海、金寶、錸德和台塑集團等，都有所表現，所以大家可以後續注意，指數如果不破低的狀況下，或許可以注意集團股的連動，後續最值得注意可以說是美元指數變化，近期美元指數來到107左右，開始進入震盪，這2天開始走低，也讓台股在外資的賣壓減輕不少，如果未來美元可以再進一步往下走低的話，將有助於外資回流台股，因為川普如果要把就業機會回流到美國，美國製造等政策話，美元降低是比關稅來得有效也直接，相對也會影響到亞洲股市表現，後續值得美元和輝達財報後的表現。

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