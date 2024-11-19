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工研院獲亞太資通訊科技應用獎雙料大獎

2024/11/19 16:12

工研院「iCoverU 精準健康風險轉嫁保險平台」榮獲2024 ASOCIO DX Award，圖左為慧保科技執行長楊承益、右為工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑。（工研院提供）工研院「iCoverU 精準健康風險轉嫁保險平台」榮獲2024 ASOCIO DX Award，圖左為慧保科技執行長楊承益、右為工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院創新科技再創佳績，素有「資通訊界亞洲盃」美譽的2024亞太資通訊科技應用獎（ASOCIO DX Award）甫於日本落幕，工研院以「iCoverU 精準健康風險轉嫁保險平台」與「EDOMS低碳綠能電信網路能效動態分流管理系統」，分別拿下「HealthTech Award」與「ESG Award」兩項大獎，展現臺灣在科技領域的卓越創新實力。

日前由工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑、資訊與通訊研究所經理林萬怡、衍生新創公司「慧保科技」執行長楊承益代表領獎。

鄭仁傑表示，臺灣保單滲透率連續13年全球第一，平均每人持有3.16張醫療保單，但保障率僅67%低於亞洲平均，許多民眾在發生醫療需求或意外時，才發現過去購買的保單不足，還需再加購保單來完善健康風險保障。

工研院看準此痛點，新創AI保險公司「慧保科技」，開發全臺首創的「iCoverU 精準健康風險轉嫁保險平台」，運用深度學習與語言處理技術，自動化解讀數萬張保單條款，幫助民眾輕鬆理解保單的保障內容與價值，以達到精準匹配與快速理賠，期望在AI的助力下，能有效解決人們生活中的痛點，防止保戶因疏忽而錯失理賠，確保每位民眾能獲得應有的保障與支持。

慧保科技執行長楊承益表示，該平台獲獎關鍵在於整合超過2,000種醫療處置項目、上萬種醫療器材及醫學本體論（Ontology）知識庫，更是全臺唯一涵蓋21家壽險公司、超過2萬張醫療險保單的理賠試算系統，同時該技術擁有500種疾病醫療費用模擬情境大數據，並成功導入多家醫療機構與保險公司，解決保戶保障不足和治療選擇不精準的問題。

他希望此平台能讓民眾不會保單用時方恨少，精準銷售合適的保單，讓民眾在生病或發生意外時，能獲得經濟上的支持，進而達到醫療、保險、民眾三贏的目標。

工研院副總暨資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，數位發展部一直積極推動次世代通訊跨域應用，鼓勵電信業者及產學研合作發展5G垂直應用，並推動5G與AI技術的深度結合，更希望協同網通業者、應用業者及系統整合業者共同進行場域深化試煉，發展數位經濟產業，協助業者數位轉型。

他指出，此次拿下ESG Award的「EDOMS低碳綠能電信網路能效動態分流管理系統」，就是將5G與AI進行深度結合，透過智能調控讓能源使用效率最大化，為通訊產業的永續發展提供助力。

丁邦安指出，此系統也攜手中華電信、仁寶電腦一起合作，整合中華電信在網路技術發展與場域運作的豐富經驗，搭配仁寶電腦國產基地台設備，共同打造綠能網路試驗場域，以節能調度、綠電運用等研發方向，技術賦能國產設備，打造國產節能解決方案。

他表示，隨著5G時代資料流量增長，龐大的資料傳輸量，將有助於行動網路業者持續增加基礎設施包含基地台、資料中心的節能布局。

工研院指出，此次獲獎的EDOMS有六大特色，包括先進節能基站、動態節能調控、流量和能耗預測、專網用量預測與監控、機房節能調度、多元能耗數據分析和管理。

例如利用AI算法和動態調控技術，讓系統能夠智能決定哪些基站應進入非活躍狀態，以降低能源消耗；整合AI驅動的流量預測和節能策略計算工具，預測流量高峰和低谷，並在能耗最小的時刻進行數據處理和傳輸；還可透過電信網即時用電狀況，預測未來用電、綠電資料收集、綠電監測與預測等，掌握再生能源的使用與配置，建立綠能專網。

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