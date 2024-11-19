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集邦估2024年全球電視出貨1.96億台 終止連5年衰退

2024/11/19 16:01

集邦估2024年全球電視出貨1.96億台。（記者陳梅英攝）集邦估2024年全球電視出貨1.96億台。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce最新調查指出，第三季全球電視品牌出貨量5233萬台，季增9.6%、年增0.5%，預估第四季在中國補貼政策延續以及歐美節慶促銷下，出貨量將成長至5363萬台，季增2.5%、年增0.5%，2024年全年全球電視出貨可望達1億9670萬台，年增0.6%，終止連續5年出貨衰退局面。

TrendForce指出，第三季全球電視品牌出貨量較預期高出1%，主要是今年七月底中國宣布針對一、二級能效八類家電產品提供零售價15%至20%的以舊換新補貼，當地電視品牌八月起陸續增加生產符合補助資格的機種，並加大中秋節和十一黃金週的促銷規模。

由於中國品牌業者和通路商直接將補貼金額反映於零售價，加上補助期限只到2024年底，刺激更多換機需求，帶動中秋節和十一黃金週檔期銷量年增20%以上，為需求顯露疲態的電視市場注入暖流。

TrendForce表示，預期熱絡情況將延續到今年底，加上歐美地區的節慶促銷備貨，預估第四季全球電視需求將再季增2.5%、達5,363萬台，年增0.5%。2024年的全年出貨量可望達1億9,670萬台，年增0.6%，終止連續五年出貨衰退的局面。

同時，中國針對家電產品的以舊換新補貼也成功拉抬2024年大尺寸Mini LED電視銷售，推升品牌出貨量達675萬台，年增65%，較先前的預估增加5.4%。

TrendForce表示，三星電子過去憑藉在Mini LED電視市場的過半市占率，盤據全球電視出貨總量第一名。惟2023年起，全球性通膨導致消費者需求轉向其他高附加價值產品上，此外，2024年Mini LED電視出貨成長動能主要來自中國市場，對三星的助益有限。雖然三星第三季仍守住總出貨量第一名寶座，但今年Mini LED電視的出貨量160萬台，年減6%。

TCL、海信和小米等中國三大品牌則打著物美價廉的Mini LED電視名號，加上下半年節能補貼助攻，三大業者合計市占成長至53%，開始威脅對三星造成威脅。其中，小米2023年下半才進入Mini LED電視市場，2024年出貨即突破百萬台，市占率達16%，今年成功站上Mini LED電視出貨第三名。

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