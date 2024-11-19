停止非實名制社群廣告還有下一步 兆豐金董座再揭「打詐2.0」

停止非實名制社群廣告還有下一步，兆豐金董事長董瑞斌再揭「打詐2.0」規劃（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金控董事長董瑞斌在本月初登高一呼，宣布即起不再向臉書等社群平台，投放非實名制廣告，董瑞斌今日透露，若停止投放廣告仍無法防詐，將會採取「2.0行動」，寫信給各大社群平台總部。

兆豐金董事長董瑞斌今日主動邀約媒體，解釋本月初宣布不再投放實名制廣告的想法及執行細節。董瑞斌表示，目前台灣的社群媒體也非實名制，但針對廣告希望要求實名制，主要是先前投放社群廣告，發現警政單位打詐儀表板跳出的資訊也在名單上，擔心會讓民眾混淆，因此決定「不投放廣告」，但因交易而衍伸出的資訊，例如刷卡的LINE訊息通知，這些交易資訊合作不會中止。

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此外，有些銀行因合作發行聯名卡，針對合作對象也會在社群媒體上投放的廣告，這些也不會停止。

董瑞斌指出，兆豐銀一年在社群平台的廣告量約1600萬元，僅有信用卡較多的一銀高於兆豐，但其他公股銀行都沒這麼多，不過，跟其他民營銀行比，卻非常低，他舉例，有的民營銀行，一年投在LINE上的廣告費就2000萬元，還不包括臉書等其他平台，所以可以想見，若能一起進行，將可成為市場極大的影響力。

雖董瑞斌身兼銀行公會理事長，但僅以個人身分向其他銀行高層道德勸說，但也了解廣告合約有期限，董瑞斌表示，已多方表達，希望各金融業者在合約到期後．能一同加入「抗議」的行動。

董瑞斌透露，兆豐銀一年1600萬元的社群平台廣告，約有250萬元尚未執行，相關違約金約20萬元，但考量打詐的社會成本，決定宣布停止投放非實名制廣告。

除了兆豐金控旗下的銀行、投信、證券、保險等所有子公司都已實施，且也已獲個全體公股金控、上海商銀、永豐金等10多家金融業者宣布跟進。投信投顧公會也允諾配合加入此一行動。

雖然台灣正推動社群平台實名制，但詐騙廣告大多來自海外，特別是東南亞地區，如果無法以此方式阻絕詐騙廣告，他將引進「股東行動主義」推動打詐「升級2.0」。

所謂打詐「升級2.0」，就是發動民眾，寫信給臉書、Line、Google等社群軟體的跨國公司總部，提出打詐要求、重視平台上的金融詐騙問題。此外，配合打詐4法明年上路，要求這些企業要在台灣落地、依法繳稅，且有法定代理人回應打詐作為。

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