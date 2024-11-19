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外企大撤離 在中國僱傭人數創14年新低

2024/11/19 14:02

隨著跨國企業紛紛撤離中國，外企就業人數快速減少，僱傭人數創14年新低。（示意圖，彭博）隨著跨國企業紛紛撤離中國，外企就業人數快速減少，僱傭人數創14年新低。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外企一度是中國民眾最趨之若鶩的就業選擇，不過隨著跨國企業紛紛撤離中國，外企就業人數快速減少。據中國官方數據，2023年跌破1000萬人，較去年同期下降15%，自2009年以來首次跌破千萬。

根據《大紀元》報導，中共國家統計局發布的《2024年中國統計年鑑》，2023年外企僱傭人數下降15%，至988萬人，創下1990年首次發布該數據以來的最大降幅，也是自2009年以來首次跌破1000萬人。

根據中共商務部數據，今年前三季，中國實際外商直接投資（FDI）為人民幣6406億元（約新台幣2.85兆元），下降30.4%。

根據中共國家外匯管理局數據，第三季國際收支平衡表中的直接投資負債減少81億美元（約新台幣361億元），連續第二季為負值。

過去日企為中國人提供的大量的就業機會，但現在持續撤離或減少投資。今年4月至6月，日企在中國及香港的設備投資減少16%，占日企海外投資比例為13.6%，連續兩季低於歐洲。

高科技外企如甲骨文、美光、高通、思傑、微軟和IBM等近年來紛紛撤離中國。

外企撤離中國的原因是多方面，既有經濟因素，也有政治和社會因素。首先，中國經濟成長放緩是外企撤離的重要原因之一。2010年中國GDP成長速度10.6%，而2023年則降至約5.2%。與此同時，中國的綜合經營成本不斷上升，包括勞動力成本、土地成本和環保成本的增加。

其次，地緣政治緊張局勢加劇是外資撤離的關鍵因素之一。中美貿易戰以及中歐關係的不穩定，使得外資企業在中國的經營環境變得更加複雜和不確定。

此外，美國等國家出於國安考慮，對美國企業在中國的投資進行嚴格審查，抑制美資進入中國。

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