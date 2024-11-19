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股匯雙漲！新台幣又回到32.4元價位 中午暫收32.447元

2024/11/19 12:12

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〔記者陳梅英／台北報導〕美科技股反彈帶動台股開高走高，加上美元回落、亞幣回神，新台幣兌美元匯率今早重新站回32.4元價位，中午暫時收在32.447元、升值8.4分，台北外匯經紀公司成交量5.97億美元。

美元指數在上週攻上107.07逾1年高點後，經過幾個交易日屢攻不破，今日出現明顯拉回，外匯交易員指出，除美元漲多短線投資人獲利了結之外，昨日歐洲央行官員表示，通膨正步入正軌，降息需採取更審慎態度，令歐元振奮，由於歐元佔美元指數比重大，歐元止跌回升，使美元指數跌破週線，目前在106.16附近。

新台幣匯價反映美元拉回，一早就突破32.5元關卡，以32.48元、升值5.1分開出，加上台股隨美股大舉反彈，開始有外資熱錢回流，推升台幣最高觸及32.44元。

主要亞幣也紛紛鬆口氣，儘管日本銀行（日央）總裁植田和男昨日的談話並未對於接下來升息時點給予明確指示，一度使日圓湧現失望性賣壓，但植田和男重申日本經濟正邁向由薪資增長驅動的持續性通膨，意味緊縮態度並未改變，日圓兌美元匯率目前在153至154間震盪。

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