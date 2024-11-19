搶賺比特幣財！微策略斥資1492億元狂買逾5.1萬枚比特幣

微策略（MicroStrategy）大買比特幣。圖為微策略公司執行長賽勒（Michael Saylor）（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為搶賺比特幣財，美國軟體公司「微策略（MicroStrategy）」近日斥資46億美元（約新台幣1491億元）買進5萬1780枚比特幣，加碼規模堪稱「歷來之最」。

綜合媒體報導，根據微策略週一（18日）提交給美國證券交易委員會的文件顯示，公司在11月11日到11月17日期間，以8萬8627美元（約新台幣287.2萬元）的平均單價，斥資46億美元買進5萬1780枚比特幣，此為微策略自2020年開始累積加密貨幣以來，最大規模的購幣行動。

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微策略同日還宣布，計劃發行規模17.5億美元（約新台幣567.2億元）的可轉換債券，擬以發債所得資金購入更多比特幣。

根據申報資料顯示，截至2024年11月17日，微策略及其子公司總共持有33萬1200枚比特幣，每枚比特幣均價約4萬9874美元（約新台幣161.3萬元），持有的比特幣總值約在300億美元（約新台幣9724.9億元）。

微策略18日股價收在384.79美元，漲幅12.96%。

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