追加預算撥補台電1000億 卓榮泰：確保各面向穩定發展

行政院長卓榮泰今天在立法院報告指出，截至9月，台電虧損累計達4097億元，此次追加預算編列1000億元，持續補貼台電2022年至2024年吸收住宅、小商店及民生用電的成本。（記者王藝菘攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰指出，截至今年9月，台電虧損累計達到4097億元左右，此次追加預算編列1000億元挹注台電所需經費，持續補貼台電在2022年至2024年吸收住宅、小商店及民生用電的成本，確保我國在經濟發展、能源供應、民生及國家安全等各個面向能穩定發展。

卓榮泰今（19）日應邀到立法院，就「113年度中央政府總預算追加預算案」編製情形進行報告及備詢；卓榮泰表示，面對國際通膨，必須維持物價穩定，並兼顧經濟發展，2022年烏俄戰爭爆發，導致國際燃料價格大幅的上漲，引發全球性通貨膨脹，世界各國無不面臨燃料價格上漲，以及衝擊民生、經濟的挑戰，我國為維持物價的穩定，延緩經濟、民生所受的衝擊，採取緩漲電價的措施，有賴於此，我國的通膨狀況較世界各國相對和緩，舉例而言，2023年韓國CPI年增率達3.6％，法國高達4.19％，我國的CPI年增率有效抑制在2.49％以下，也就是說2022年至今，我國採取緩漲電價，由台電在配合政策底下，對整體經濟民生都有相當程度的貢獻。

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卓榮泰指出，但由於烏俄戰爭持續影響，燃料價格呈現全球性波動的現象，許多國家一方面調漲電價反映成本，另一方面也透過財政預算的補助，減輕用戶負擔，減緩能源價格導致的通貨膨脹，例如2022年至2024年間，日本補貼政策約新台幣5500億元，法國則補貼新台幣7000億元左右，因應燃料的漲勢，世界各國都將財政補貼視為調整電價的重要配套措施。

卓榮泰表示，為了確保電業永續經營及穩定的供電，穩定物價並照顧民生及社會弱勢，台電公司依據電價審議委員會的歷次決議緩漲電價，並採取細緻化的分類調整，2022年至今台電公司持續吸收國際燃料價格大漲與國內電價緩漲之間的價差，累計住宅、小商店及民生用電，吸收2609億元，衰退產業用電部分吸收697億元，照顧弱勢部分吸收213億元，因電價未能夠即時反映成本，已致台電公司產生相當的虧損。

卓揆指出，然而許多國家的電業都有鉅額虧損的情形，例如，2022年韓國國營電業虧損7500億元，法國國營電業也虧損5700億元，而韓國自2021年至2023年累計虧損達到接近新台幣1兆元，可見台電公司為了配合政府政策緩漲電價、抑制通膨而導致的虧損，並不是我國獨有，在此同時，台電公司也必須兼顧電業永續發展和供電的穩定，截至今年9月，台電虧損累計達到4097億元左右，因此政府在112年疫後特別預算編列500億元補貼民生用電。

卓揆表示，另外，為了加速電力的建設，提升電網韌性，政府也累計增資台電公司2500億元，但是增資是用於更新設備、提升電網韌性，實在無法彌補虧損。在衡酌財務狀況底下，行政院規劃辦理113年度中央政府總預算追加預算案1000億元，必須持續補貼台電在2022年至2024年吸收住宅、小商店及民生用電的成本，為確保我國在經濟發展、能源供應、民生及國家安全等各個面向能穩定發展，補貼台電公司以持續抑制通膨，並維持供電穩定，仍屬必須。

卓榮泰指出，本次追加預算案歲出共編列新台幣1000億元，財源規劃為債務舉措1000億元，此部分將優先用於112年度歲計謄餘加以支應，歲出主要編列內容是經濟部補助台電因國際燃料成本上漲，為穩定物價、照顧民生弱勢所吸收用電成本所需經費。

卓榮泰表示，基於台電公司2024年將持續吸收燃料成本而產生虧損，今年有兩次調整電價，為的是穩定物價的考量，對民生用電同樣採取補貼及緩漲的政策，台電仍然需要吸收龐大的發電成本，對其財務及營運勢必也會受到影響，為能減少台電公司配合國家政策任務所承受的財政財務壓力，所以提出追加預算案來挹注台電1000億元，懇請朝野立委們能鼎力支持，早日通過本追加預算案，協助電業穩定的發展及經營，持續穩定的供電任務，維繫台灣多年來經濟高度成長動能。

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