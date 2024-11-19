台股收盤》金電雙引擎 指數收漲302點離22900點僅一步之隔

金電雙引擎，指數收漲302點離22900點僅一步之隔（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週一僅道瓊收黑，台股今在台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等權值股開盤上漲，指數開盤漲68.2點，以22614.74點開出，在台積電領AI股上攻，金融與傳產亦走揚下，指數開高走高，盤中隨著台積電上漲20元，指數漲勢擴大到360點，觸及22906點，不過，在鋼鐵、橡膠、水泥等傳產走跌拖累，終場指數漲302.26點，收22848.8點，成交量3551億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲15元，收1040元，成交額251.59億元，排名第1；神達以漲停73.2元作收，成交額129.39億元，排名第2；鴻準漲5.4元，收93.8元，成交額120.82億元，排名第3；鴻海漲1元，收203.5元，成交額119.83億元，排名第4；長榮漲11.5元，收236元，成交額103.18億元，排名第5。

請繼續往下閱讀...

廣達跌0.5元，收290元，成交額93.15億元，排名第6；華碩漲10元，收622元，成交額81.91億元，排名第7；陽明漲2.6元，收74.7元，成交額67.35億元，排名第8；聯鈞漲7.5元，收230元，成交額67.06億元，排名第9；鈊象漲25元，收962元，成交額63.45億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法