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斯泰蘭蒂斯CEO：將適應川普領導下的美國市場

2024/11/19 09:47

斯泰蘭蒂斯（Stellantis）執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）。（路嘔）斯泰蘭蒂斯（Stellantis）執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）。（路嘔）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒近日報導，作為更大規模稅改的一部分，川普（Donald Trump）的過渡團隊擬取消目前對電動汽車最高7500美元（約新台幣24.3萬）抵稅的政策，消息一出，引發業界關注。對此，斯泰蘭蒂斯（Stellantis）執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）表示看法，稱斯泰蘭蒂斯將會適應川普政府領導下的美國市場。

《路透》報導，塔瓦雷斯週一（19日）在參觀法國西部一家工廠時，被問及對川普擬終止對電動車稅收抵免的看法，塔瓦雷斯表示，需要看看川普會做出什麼決定，但相信斯特蘭蒂斯可以適應不同地區的不同情況，並表示斯特蘭蒂斯使命很簡單，即滿足不同國家及消費者的期望，提供清潔、安全和可負擔的代步工具。

塔瓦雷斯還透露，斯特蘭蒂斯將在下週於美國市場推出其多能源（multi-energy）基礎的小型貨車（pick-up truck）生產平台，該平台具備生產新型號電動車、油電混能車或汽油發動車的功能。

斯泰蘭蒂斯18日股價收在12.66歐元，跌幅0.36%。

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