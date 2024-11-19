波音啟動大規模裁員 美國裁逾2500名員工

據報，波音啟動大裁員，在美裁員超過2500人。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據聯邦政府要求在週一（18日）發佈的文件，以及1名工會成員的說法，波音將在美國華盛頓州、奧勒岡州、南卡羅萊納州和密蘇里州裁員超過2500人，作為全球裁員1.7萬人計劃的一部份。

《路透》報導，波音華盛頓州員工收到近2200份裁員通知，南卡羅萊納州收到另外220份裁員通知，這2州都是波音生產商用客機的地方。針對裁員，波音拒絕置評。這家航太巨頭自週三開始告知受影響的美國員工，他們將繼續留任至明年1月17日，以遵守在終止僱傭關係之前至少60天通知員工的聯邦要求。

請繼續往下閱讀...

外界普遍預期波音將在11月中旬發出「工人調整與再培訓通知（Worker Adjustment and Retraining Notification）」，另1輪則預計在12月舉行。波音也可能利用自然減員、選擇性招聘和出售子公司來減少勞動力。

據報，上週收到解雇通知的人當中，包括數百名工程師和生產工人。航空航天專業工程員工協會（SPEEA）表示，波音公司的438名工會成員上週收到了裁員通知，包括218名工程師和220名技術人員。國際機械師和航空航天工人協會（IAM）稱，波音向111名會員發出通知，其中多數成員為777X生產機翼零件。

多名收到通知的非工會工人透露，波音內部不同部門的裁員對象似乎有所不同。波音國防、航太與安全部門的1名工程師表示，他所在的12人團隊中除了2到3名成員之外，其他人都被解僱；另名工程師則表示，她是20人團隊中唯一收到通知的人。兩人皆認為，自己為生產和設計工程師提供重要支持，並非從事生產工作。

發出這些通知之際，波音正試圖重啟旗下最暢銷的737 MAX生產，在此之前，美國西岸超過3.3萬名工人進行了為期1週的罷工，導致大部份商用客機停止生產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法