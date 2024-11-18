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金管會成立金融市場發展與創新處 明年掛牌

2024/11/18 22:38

為落實金融科技發展、永續金融模範及亞洲資產管理中心等政策，金管會編列近4000萬元的預算，增設「金融市場發展與創新處」，將新增17名人力，並於明年初掛牌成立。 （資料照）為落實金融科技發展、永續金融模範及亞洲資產管理中心等政策，金管會編列近4000萬元的預算，增設「金融市場發展與創新處」，將新增17名人力，並於明年初掛牌成立。 （資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為落實金融科技發展、永續金融模範及亞洲資產管理中心等政策，金管會編列近4000萬元的預算，增設「金融市場發展與創新處」，將新增17名人力，並於明年初掛牌成立。

根據立法院預算中心報告，金管會在今年8月獲行政院同意新增員額需求、並將「金融市場發展與創新處」處務規程及編制表修正案報行政院，並就人員增補招聘、法規條文、預算編列、辦公場所配置、資訊設備等相關事宜進行規劃，該處將於2025年初設立。

根據報告，金管會於2025年金管會單位預算及金融監督管理基金分別編列2101.2萬元及1788.7萬元，共計3889.9萬元，主要為人事相關費用、室內裝修及辦公用品及設備採購等。

與目前金融科技發展與創新中心相較，現行的創新中心包含主管多為兼任人員，未來金融市場發展與創新處成立後，將有專職人員，也會新增人力，規模也較創新中心大。

此外，預算中心報告也顯示，金管會檢查局2023年對四家大型VASP業者的防制洗錢及打擊資恐作業進行專案金檢，3家業者有未確實徵提資料辨識及驗證客戶身分、相關內規未臻完善或未確實執行、未對高風險客戶辦理定期審查等缺失，並已對其中2家業者開罰，各罰152萬元、102萬元。

對VASP以外其餘業別金檢重點，除防制洗錢外，尚包括法令遵循制度執行情形、風險管理、資通安全管理或金融消費者保護等不同面向。檢查局表示，今年第四季再對VASP業者辦理防制洗錢專案金檢，並將配合金管會對VASP法規增訂情形，適時調整檢查範圍及重點。

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