中國控制LCD面板供應鏈 嚴重衝擊南韓企業生存

中國積極搶進液晶顯示（LCD）面板和電視市場，已給南韓三星電子和 樂金電子帶來了重大挑戰。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《BusinessKorea》報導，中國積極搶進液晶顯示（LCD）面板和電視市場，已給南韓電視製造商三星電子和 樂金電子帶來了重大挑戰。由中國主導的LCD面板供應鏈重組，正迅速削弱2家南韓公司對原料價格的議價能力。此外，在迷你發光二極體（LED）技術的引領下，中國電視製造商進軍高階市場的步伐正在加快。

根據三星電子和樂金電子11月17日發布的第3季財報， 2家公司電視業務的顯示面板採購成本較前1年大幅增加。

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三星電子表示，第3季顯示面板累計採購金額增至5.9019兆韓元（台幣1375億元），較去年同期的4.3764兆韓元（台幣1020億元）增逾1.5兆韓元（台幣355億元）；採購成本佔整體業務的比重也從去年第3季的8.8%增至今年第1季的逾10%，第3季進一步上升到11.2%。按季來看，購買金額從第1季的1.9091兆韓元（台幣444.8億元）小幅成長至第2季的1.9219兆韓元（台幣447.8億元），第3季超過2兆韓元，延續上升趨勢。三星電子表示，第3季電視和監視器用顯示面板的價格比去年同期上漲了11%。

樂金電子則說，用於電視顯示器的液晶模組採購金額也從2.4557兆韓元（台幣572億元）增至3.0070兆韓元（台幣700.6億元）；採購成本佔佔整體業務的比重由去年的38.9%上升到今年的42.4%。三星電子和LG電子均採用京東方（BOE）、華星光電 （CSOT） 等中國企業供應的LCD面板。

由於資訊科技（IT）設備市場的不景氣，導致LCD顯示器的整體需求低迷，但因中國面板製造商的人為產能控制，面板價格並未下降。根據市場研究公司DSCC的數據，中國LCD面板工廠的開工率從第1季的77%小幅上升至第2季的85%，然後下降至第3季的84%，這個趨勢預計將在第4季繼續下去。

通常在十一國慶假期停工1至2天的中國面板製造商，今年停產1至2週，預計第4季LCD面板工廠開工率將降至78%，比第3季的 85%下降約7個百分點。DSCC分析稱，由於這些措施，LCD面板價格直到明年1月才會出現下降，並說「中國企業正在發出信號，將繼續透過停產來控制面板供應」。

中國能夠人為控制價格，是因為南韓、日本等國的競爭對手退出了LCD顯示器市場，讓中國企業佔據了市場主導地位。樂金顯示器今年9月將廣州LCD工廠出售給華星光電，正式退出大尺寸LCD面板業務，日本夏普也在此期間停止了大尺寸LCD 面板生產。台灣友達雖然繼續經營LCD面板業務，但因產量太小，無法改變市場動態。

價格競爭力的減弱正在導致中國企業在電視市場的崛起。中國電視製造商正透過建立面板和電視機的垂直整合系統來確保價格競爭力，並透過基於LCD技術的Mini LED 和QD-LCD產品擴大其高端業務。

例如，TCL 透過從其子公司華星光電購買相對便宜的LCD面板來增加 80 吋以上超大型電視的銷售量。三星電子和樂金電子一直透過集團附屬公司大量採購面板來增強其在電視市場的競爭力，這個策略目前正在被中國企業效仿。

這也反映在市佔率上。根據市場研究公司Counterpoint Research的數據，今年第3季，三星電子在高階電視市場的市佔率（基於出貨量）從去年同期的43%（排名第1）驟降至30%（排名第1）。樂金電子則從去的20%（排名第2），跌至今年的16%（排名第4）。

同一時間，中國海信集團的市佔率從14%上升至24%（排名第2），TCL的市佔率從11%上升至17%（排名第3）。主要由中國企業生產的Mini LED電視出貨量年增102%，超過主要由南韓企業生產的有機發光二極體（OLED）電視。中國QD-LCD產品產量也成長了50%以上。

南韓1位業內人士表示：「國內企業在電視面板價格談判中處於劣勢，因為他們沒有替代的供應鏈，不排除中國政府推動LCD顯示器價格持續上漲的最壞情況。」隨著第4季的進展，中國LCD面板工廠的開工率預計將進一步下降，可能會加劇南韓電視製造商面臨的挑戰。市場動態表明，中國企業將繼續利用對供應鏈的控制來維持高價格，給三星電子和樂金電子等競爭對手帶來額外壓力。

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