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艾訊全年獲利拚持平去年 明年營收雙位數成長

2024/11/18 21:21

艾訊發言人黃士青說，目前除了專注於博弈、醫療、智慧城市、國防業務，也看好明年自動化、運輸、智慧零售與網通的成長動能較大。（櫃買中心提供）艾訊發言人黃士青說，目前除了專注於博弈、醫療、智慧城市、國防業務，也看好明年自動化、運輸、智慧零售與網通的成長動能較大。（櫃買中心提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠艾訊（3088）發言人黃士青今天在法說會表示，公司今年營收能夠微幅成長，每股盈餘（EPS）與去年持平，不過，實際情況仍需視美元匯率變動情況，2025年有很大的可能性實現整體業績年增雙位數百分比的成長目標，旗下產品線與業務部門正在努力，預計明年下半年會比較明朗。

艾訊第3季營收19.12億元，季增18.02%、年增15.8%；毛利率36.6%，季減0.4個百分點、年減1.3個百分點；營益率16.5%，季增3.7個百分點、年增1.2個百分點；稅後淨利2.25億元，季增35.5%、年減0.8%；每股盈餘2.2元，季增34.9%、年減0.17%。

艾訊今年前3季營收49.4億元、年減2.7%；毛利率37.24%、年增1.61個百分點；營益率13.91%、年減0.01個百分點；稅後淨利5.38億元、年減5.9%；每股盈餘4.87元、年減11.13%。

艾訊目前除了專注於博弈、醫療、智慧城市、國防業務，也看好明年自動化、運輸、智慧零售與網通的成長動能較大。關於AI（人工智慧）技術導入產品線的進度，黃士青指出，目前應用最多的領域仍為伺服器端，工業電腦雖然實際導入雖然還早，也尚未確認實際貢獻營收的時機點，但公司已經攜手歐美合作夥伴展開概念驗證、生產樣品。

黃士青認為，艾訊可望從明年下半開始斬獲比較成熟的AI專案，取得產品數量較多的訂單，有機會在2026年開始顯著成長，未來將持續擴增歐美據點，以因應客戶需求、提升市場競爭力。對於美國總統當選人川普的新關稅政策，艾訊可藉由美國廠區應對、衝擊有限，主要的營運風險是不確定何時實施，影響客戶的下單意願。

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