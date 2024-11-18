東生華引進乾眼症噴鼻液 今日取得衛福部上市許可

東生華星特潤®TYRVAYA®乾眼症噴鼻液，已獲得衛福部食品藥物管理署的新藥取證通知。圖為東生華總經理楊思源。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠東生華（8432）今（18）日宣布，全世界第一個以鼻噴給藥方式，治療乾眼症的星特潤®TYRVAYA®乾眼症噴鼻液，已獲得國內衛福部食品藥物管理署的新藥取證通知，這是東生華今年內成功取得的第二個藥品上市核可。

東生華總經理楊思源表示，星特潤®TYRVAYA®於2021年通過美國食品藥物管理局（FDA）新藥許可證並成功上市，這款由美國製藥公司Oyster Point Pharma研發的新藥，將為台灣乾眼症患者帶來突破性的治療選擇。去年東生華通過與箕星藥業的策略合作，迅速展開星特潤®TYRVAYA®在台灣的查驗登記與商業化運作，歷經不到一年即取得藥證。

請繼續往下閱讀...

東生華表示，乾眼症是一種複雜且多因素導致的眼表疾病，表現為淚膜受損，嚴重影響患者的生活品質。東生華所推出的星特潤®TYRVAYA®，屬於一種高選擇性的膽鹼受體促效劑，可促進天然淚液的分泌。在臨床試驗中，參與的1403名乾眼症患者在使用星特潤®TYRVAYA®兩週後，症狀和癥兆即有所改善，持續使用四週後，天然淚液分泌量仍顯著增加，顯示出該產品在提升患者生活品質上的潛力。

楊思源引用《財富商業洞察》（Fortune Business Insights）的數據指出，全球乾眼症治療市場預計在2030年將達到113億美元，預測年複合成長率為7%。而根據台灣衛福部的資料統計，全台乾眼症門診就醫人數在近10年間激增七成，顯示市場需求日益攀升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法