通縮＋川普關稅壓力 「買進一切中國資產」交易熄火

中國股市的刺激慶祝行情，因通縮壓力持續與地緣政治緊張，隨及告終。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國持續的通縮壓力與地緣政治緊張，使中國股市的獲利前景蒙上陰影，華爾街券商因而對中國市場轉趨謹慎。彭博報導，摩根士丹利（大摩）策略師近日下修中國股市評級至略微減持，高盛則下調MSCI中國指數的目標價，以反映中國不利的宏觀背景。

報導說，此最新調整顯示，在北京9月推出一連串刺激措施後，華爾街的立場從樂觀迅速轉變。隨著對中國政府將推出更多支持政策的興奮期待消退，以及美國前總統川普勝選，引發對中國課徵更高關稅的疑慮，MSCI中國指數已從近期最高點下跌15％。

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大摩策略師17日報告說，「基於北京對道德風險與倉促轉型至『福利國家』的疑慮，我們認為中國政府針對消費與住房，明年推出充分財政刺激的機率非常有限；這意謂未來幾月企業的獲利與市場估值將面臨更強勁阻力」。

大摩將MSCI中國指數2025年底的目標價定為63美元，低於上週五收盤的63.93美元。10月間大摩還以政策展望改善為由，縮小對中國股票的減持幅度。

高盛也下調MSCI中國指數的目標價從84美元降至75美元，警告美國對中國可能徵收的高關稅將導致企業的獲利成長下滑，其10月甫上調中國市場的展望。

不僅如此，兩名全球知名投資人也釋出「買進一切」中國股票的交易已結束的訊號。有「華爾街抄底王」之稱的避險基金經理人泰珀（David Tepper）九月疾呼買進「一切」與中國股票有關的資產，然而他在第3季削減了阿里巴巴與iShares安碩中國大型股ETF的持股部位。

2008年因做空美國房市而聲名大噪的避險基金經理人貝瑞（Michael Burry）雖然提高對中國股票，包括阿里巴巴的持股部位，但也增加新的看跌選擇權，以對下行風險提供保障。

所羅門集團投資及ESG亞太區總監黃耀宗說，「泰珀與貝瑞的投資組合調整，顯示對中國股票的投資採取更嚴格選擇的方式，廣泛的『買進一切』策略可能不再可行」。

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