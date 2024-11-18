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睽違9年 亞洲銀行家協會在台舉行

2024/11/18 19:31

由中國信託金控創辦人辜濓松催生的亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA），在睽違9年後再度於台北舉行會員大會暨研討會。（記者李靚慧攝）由中國信託金控創辦人辜濓松催生的亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA），在睽違9年後再度於台北舉行會員大會暨研討會。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕由中國信託金控創辦人辜濓松催生的亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA），在睽違9年後，再度於台北舉行會員大會暨研討會，來自美日等逾20個國家與地區、超過250位的亞洲各國銀金融代表齊聚，探討金融科技與永續雙轉型議題，以促進亞太地區金融業發展與合作。

43年前為了突破臺灣國際困境，中國信託金控創辦人辜濓松一手催生ABA，為臺灣開創一條民間經貿外交之路。為促進區域經濟合作發展及商機訊息交流，ABA在不同會員國的主要城市舉辦年會，其中，1981年首屆年會於臺北舉辦，並於1998年、2006年、2010年、2015年在臺北舉行，今年中國信託銀行再度爭取到年會主辦權，為該會成立以來第6度於臺灣召開。

現任ABA會長、中國信託金控副董事長吳一揆表示，銀行業正面臨數位轉型挑戰，隨著客戶需求、營運模式和數位科技發展等因素推動下，銀行業從傳統經營模式逐漸轉為發展以客戶體驗為核心的數位服務，吳一揆表示，ABA作為國際組織平臺，能夠有效協助會員國找到當前挑戰的解決之道，讓銀行業成功數位轉型、邁向永續經營之路。

對於美國總統當選人川普（Donald Trump）重返白宮可能對金融業帶來的影響，吳一揆認為，很多分析報告都認為川普第2任會做的比上次更好，會認真地執行他的競選成果和政策，對於金融業來說，可能會放寬一些監理政策，對金融業也是一個好消息。

對於此次年會聚焦的永續轉型議題、綠色金融議題，吳一揆指出，金融業能做的事情都是間接的，就是減少對重污染或者是重排碳的投資放款，或是針對科技業，若能減少排碳則給予利率優惠。最近中國信託成立了一個工作小組，直接告訴企業，如何在生產、出口的過程中減少排碳，讓金融業可更直接的幫助企業進行減碳。

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