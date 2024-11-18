蘇姿丰完勝季辛格！AMD包辦桌上型CPU前10名

AMD最近在桌上型電腦處理器領域大有斬獲。圖為AMD執行長蘇姿丰。（路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，AMD桌上型電腦處理器（CPU）領域表現出色，亞馬遜最暢銷的 CPU 前十名是由 Ryzen 5000、7000 和 9000 等 AMD系列處理器包辦，英特爾僅排在第 11 名，相當尷尬。

科技媒體《Tomshardware》報導， AMD 最近在桌上型電腦處理器方面大有斬獲，其桌上型電腦處理器市占率，在2024年第三季成長至 28.7%，較五年前的15.8%顯著攀升。

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對 AMD 來說，桌上型電腦處理器的市占率較五年前激增81%，主要是搶下競爭對手英特爾的市占率。亞馬遜最暢銷的 CPU 前10名是由 Ryzen 5000、7000 和 9000 等 AMD 的系列處理器包辦，英特爾僅排在第 11 名，相當尷尬。

有人認為這份排名可能是英特爾 Core Ultra 200 處理器太新，還無法進入亞馬遜暢銷排行榜所致。不過，AMD 的高階處理器 Ryzen 7 9800X3D 本月才剛剛推出，卻站上領先位置，還因為太熱銷，處理器價格由建議售價 479 美元漲至 600 美元以上。

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