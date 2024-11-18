玉山金遭投信暴砍逾3萬張！兇手是00940

玉山金遭投信瘋狂倒貨！砍逾3萬張居榜首（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三大法人週一（18日）賣超107.03億元，台股大跌196點失守22600點，不過，台股則力挺台股買超30.82億元，但玉山金（2884）卻慘遭拋出，大砍逾3萬張居榜首，創下投信單日賣超第1大，兇手是00940。

台灣指數公司將於11月18日公布「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」2024年第2次的成分股定期審核結果，不過，在結果出爐前，投信大砍00940重要成份股玉山金。

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投信上週五賣超玉山金1萬7348張，而光00940就砍了1萬5525張，權重從3.66%，降到3.41%，週一玉山金再遭投信砍逾3萬張，創下投信單日最大賣超，由於正值00940換股期，法人預估今玉山金遭投信暴砍，殺手應是00940。

雖然投信大殺出，不過，玉山金股價今不跌反漲，終場上漲1.12%，收27.15元，成交量5.29萬張。

投信週一賣超前10大個股，依序為玉山金（2884）3萬2251張、大成鋼（2027）8803張、中信金（2891）8534張、第一金（2892）6244張、群創（3481）4810張、漢翔（2634）4073張、和碩（4938）3598張、永豐金（2890）3495張、友達（2409）3250張、日月光投控（3711）3182張。

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