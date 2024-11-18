伊朗遭制裁波斯地毯出口雪崩9成 「這國」漁翁得利

伊朗地毯出口雪崩，相關產業陷入生存危機。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於國際制裁及市場競爭加劇，以波斯地毯聞名的古老國度-伊朗，地毯出口雪崩。伊媒18日披露，伊朗的手織地毯出口曾經很繁榮，每年達到 4.26 億美元（約台幣138億），卻在短短七年之內就驟降至不足 4000 萬美元（約台幣13億），出口額銳減9成。目前印度已取代伊朗，成為全球地毯市場的主導者。

《伊朗國際》報導，伊朗商會地毯委員會主席阿加米里（Morteza Haji Aghamiri） 表示，印度已成為全球地毯市場的領先者，利用伊朗出口下滑的機會，搶佔美國市場。

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阿加米里補充，伊朗的地毯出口額在 2017 年為 4.26 億美元，到 2024 年 3 月已驟降至僅 3970 萬美元。他說，來自印度、土耳其和阿富汗的競爭只會讓事情變得更糟。

報導提及，阿富汗地毯透過走私已經湧入伊朗國內市場，加劇挑戰。阿加米里解釋，美國在 2021 年撤軍之前對阿富汗地毯行業的投資，刺激當地的生產，使得品質較差的阿富汗地毯在伊朗市場的市佔越來越大，而且還充作伊朗產品販售。

伊朗地毯出口急劇下滑嚴重衝擊就業機會，造成伊朗農村失業率進一步惡化。阿加米里強調，地毯編織工缺乏社會保險，剝奪他們的最低工資和福利，這些問題導致伊朗流失200萬個就業機會，從而降低手工編織地毯產業的產量和出口。

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