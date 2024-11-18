賴清德：盼與歐盟洽簽EPA 強化半導體全球供應鏈韌性

總統賴清德出席「2024歐盟投資論壇」，他表示，台灣希望以創新方式與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），就半導體、AI等領域展開合作。（記者王藝菘攝）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德下午出席「投資歐盟論壇」，歐洲經貿辦事處處長谷力哲、歐盟執委會貿易總署副總署長Ms. Maria Martin-Prat也同場出席。賴以英語致詞指出，台灣希望以創新方式與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），就半導體、AI、數位、環境、綠色能源等領域展開合作，加強雙邊的經濟韌性和安全，更能確保全球供應鏈的穩定運作，共同促進世界的民主、和平與繁榮。

賴清德表示，台灣與歐盟共享民主自由的價值，也是不可或缺的戰略夥伴，面對威權主義擴張的威脅，除了要一起打造更強健的「民主保護傘」外，更要共同建構更安全、更有韌性的「民主供應鏈」，台灣將在既有的堅實基礎擴大與歐盟的合作，像是近年推出的「強化歐洲鏈結計畫」、「中東歐融資基金」及「半導體合作計畫」等重要政策，都跟「投資歐盟論壇」的目標相輔相成，讓台歐盟在高科技及綠能等領域，深化夥伴關係。

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賴提到，去年台灣在歐盟新增了22項投資案件，總投資金額超過49億美元，相較於2022年成長達750%，許多台灣知名企業積極布局歐洲市場，我們也期待，有更多歐洲企業選擇投資台灣，共同發揮台歐產業的優勢。

總統賴清德出席「2024投資歐盟論壇」，並與來賓們合影。（記者王藝菘攝）

賴清德指出，展望未來，台灣希望以創新方式與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），為深化雙邊互惠關係奠定制度化基礎。歐盟去年發布「歐洲經濟安全戰略」，今年進一步提出5項經濟安全具體措施，並特別指出要在「最大可能範圍內」與國際夥伴合作、強化經濟安全利益。

賴強調，在前述的政策方向下，台歐盟的合作至關重要，相信透過簽署EPA，台灣和歐盟可以在半導體、AI、數位、環境、綠色能源等領域展開合作，加強雙邊的經濟韌性和安全，更能確保全球供應鏈的穩定運作。我們有共同的任務，為台歐雙方企業提供有利投資的環境，也有共同的目標，要促進世界的民主、和平與繁榮。

賴清德也特別感謝歐盟及歐洲各國，以具體行動守護台海的航行自由，並感謝歐盟對外事務部今年5月和10月在中國發動軍演時都發表聲明關切，重申支持台海和平穩定的堅定立場。正如同歐盟積極參與印太區域事務，台灣身為守護民主價值的一員，也會持續貢獻己力，包括向烏克蘭提供人道援助，與歐洲國家攜手合作，共創繁榮發展。

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