美元續在高位，新台幣再度貶破32.5元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元續在高位整理，新台幣兌美元匯率早盤雖一度走升，惟台股跌勢未止，主要亞幣走勢疲軟，新台幣隨後再度貶破32.5元關卡，最低觸及32.548元，中午暫時收在32.531元，貶6.5分，台北外匯經紀公司成交量5.5億美元。

新台幣匯價今早以32.43元、升值3.6分開出，最高升抵32.43元，隨後一路追貶至32.548元，上下震盪1.18角。

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觀察主要亞幣，日圓早盤振幅0.84%更勝於台幣，目前落在154.85兑1美元。人民幣中間價雖然報高，但貶值壓力沉重，隨後人民幣在岸價與離岸價同步走貶；僅韓元小幅走升。

共和黨候選人川普自贏得美國總統大選後，川普效應持續發酵，使美元轉強、亞幣紛紛下挫，台幣也備受壓力，市場並重新評估聯準會未來降息路徑。

上週央行總裁楊金龍於立法院財委會答詢時指出，川普將恐讓聯準會降息路徑生變，全球貨幣政策增添不確定性，對於匯市會是一大挑戰。台幣已連續兩週走貶，上週一度貶破32.6元，為3個月以來最低。

日本銀行（日央）總裁植田和男則將於週一舉行記者會，此為川普當選後植田和男首次談論貨幣政策，市場聚焦其是否釋出進一步升息詢息。

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