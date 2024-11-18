馬斯克帳號追蹤者突破2億 成X平台上最受關注的帳號

美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）在社交平台X上擁有超過2.05億粉絲數量，使其帳號成為X平台上關注度最高的帳號。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）在社交平台X上的追蹤者突破2億人，使其帳號超車前美國總統歐巴馬（Barack Obama，擁有1.312億追蹤者），成為X平台上關注度最高的帳號。

根據維基百科追蹤最受關注的X帳戶列表，X追蹤者人數前10名帳號分別是馬斯克、歐巴馬、葡萄牙球星C.羅納度（Cristiano Ronaldo，擁有1.138億追蹤者）、歌手小賈斯汀（Justin Bieber，擁有1.097億追蹤者）、美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna，擁有1.082億追蹤者）、美國樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry，擁有1.056億追蹤者）、印度總理莫迪（Narendra Modi，擁有1.036億追蹤者），剛當選美國總統的川普（Donald Trump，擁有9470萬追蹤者）與美國「國民天后」泰勒斯（Taylor Swift，擁有9470萬追蹤者）並列第8、美國環境部與美國太空總署（NASA，擁有8380萬追蹤者）排名第10。

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而馬斯克X帳號成為X平台上最受關注的帳號消息一出，引發網友熱議，有網友表示，「追蹤他（馬斯克）是最有趣的。」、「我想知道為什麼有人不想追蹤馬斯克。無論你是否同意他的觀點，他都是有史以來最偉大的企業家。而且，他每天都會製造新聞。」、「熱烈祝賀馬斯克！」、「馬斯克是一位愛國英雄。每個人都應該追隨埃隆！他獨自拯救言論自由。」、「馬斯克是一個樂觀的人。積極性具有感染力，這就是為什麼世界各地有許多人追隨他。出色的！」、「到2025 年，（馬斯克）粉絲數將達到10億。」等。

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