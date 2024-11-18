輝達Blackwell再傳過熱問題 ! 上週五拋售金額僅次於特斯拉

市場傳出，輝達新一代AI晶片Blackwell恐導致伺服器過熱等新問題。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《The Information》報導，輝達（NVIDIA）的新一代AI晶片Blackwell會導致伺服器過熱，部分客戶擔憂，他們的數據中心運作恐無法如期啟動。

輝達上週五股下跌3.26%至141.98美元，成交金額為353.31億美元（約新台幣1.14兆元），僅次於特斯拉。輝達預計將在本月20日盤後公布第3季財報。

請繼續往下閱讀...

消息人士稱，當Blackwell繪圖處理器（GPU）連接設計容納多達72顆晶片的伺服器時，會發生過熱的情況。

《路透》報導，根據曾設法處理過熱問題的輝達公司員工，以及知情的客戶和供應商透露，輝達已多次要求供應商更改機櫃設計以解決過熱的問題。

輝達今年推出的新一代AI晶片Blackwell，於先前開發時遇上工程設計缺陷，導致原訂要第2季出貨的卻延宕了至少1季。市場認為，恐影響了包括Meta、Alphabet及Microsoft等客戶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法