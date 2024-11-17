川普回歸帶來不確定 外企在中國大裁員

受中國勞動成本上升、經濟成長持續放緩等因素影響，在中國的外國企業持續裁員。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕受中國勞動成本上升、地緣政治風險加劇等因素影響，在中國的外國企業持續裁員，導致去年外企聘僱的中國員工減少15%，首度跌破1000萬人，為2009年以來首見。

香港《南華早報》報導，由於中國勞動成本上升、國內競爭激烈、經濟成長持續放緩，加上地緣政治風險加劇，外企在減少對中國投資的情況下，已開始減少中國的員工數量。

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根據中國國家統計局發布的「2024年中國統計年鑑」，去年外企在中國聘僱的員工人數減少15%，創1990年開始記錄以來最快降幅，聘僱員工總數988萬人，為2009年以來首度跌破1000萬人。

美國俄勒岡大學威拉米特大學（Willamette University）經濟系教授梁燕表示：「中國市場競爭日益激烈，企業透過裁員以節省成本，進而提高效率。地緣政治緊張局勢加劇，也可能促使一些企業重新考慮在中國的布局。」

外企在中國的聘僱人數在2014年創下1566萬人高峰，近10年來持續下降。在小紅書等中國社群媒體平台上，有關今年德國、美國、法國和英國的主要企業裁減中國和外國員工的討論越來越多。

梁燕表示，外企在中國的投資計畫面臨壓力，不僅因為美國候任總統川普在競選期間揚言，要對中國所有進口商品徵收60%關稅，可能會降低中國對美國市場的出口前景，還有中國政府政策的不確定升高。

中國商務部表示，今年前10個月，中國的外國直接投資（FDI）金額年減29.8%至6933.1億元人民幣（台幣3.1兆元）。

去年，包括德國福斯汽車、美國網路設備大廠思科、日本豐田汽車和本田汽車等跨國企業，紛紛裁員或縮減在中國的投資。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家賈西亞-赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）表示，川普回鍋擔任總統意味了減稅，美國在中國的投資可能會回流到美國，這對中國來說是個壞消息。

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