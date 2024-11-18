中國養豬場獲利佳 員工年薪180萬起跳

近期中國豬價上漲，多家豬隻養殖場上市公司前三季獲利頗佳。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕養豬場的工作可能被很多人認為環境髒又辛苦，中國因近期豬價上漲，豬隻養殖的上市公司今年前三季獲利頗佳。有養豬場員工表示，今年年薪大概落在人民幣40多萬元左右（以下同，約新台幣182萬元），高管年薪則上看人民幣70多萬元（約新台幣318萬元）。

據中媒《第一財經》報導，今年前三季，中國多家豬隻養殖的上市公司獲利攀升，包括牧原股份、溫氏股份以及新希望等公司獲利都不錯。其中，牧原股份的財報顯示，今年前三季營收967.75億元（約新台幣4407億元），年增16.64%，前三季淨利104.81億元（約新台幣477億元）。新希望前三季營收雖年減27.67%，淨利卻年增103.97%，達1.53億元（約新台幣6.9億元）。

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報導認為，企業業績好轉的重要原因，歸因於生豬行情改善，這也反映到員工薪資上。1名母豬繁殖場廠長表示，每月拿到本薪2萬多元（約新台幣9.1萬元），還會獲得一筆超級業績獎。

她表示，「如果繼續努力，在餵養成本上降本增效，提高每頭母豬的利潤率，自己還能獲得一筆利潤獎」，今年年薪40多萬元算是「相對保守」。

報導認為，現在的養豬場環境和過去不同。在傳統養豬場，一個人負責2000多頭豬，不只每天飼料搬運量大，還要清理糞便。如今不少養豬場智慧化、數位化，一些員工同時飼養幾百頭乃至數千頭豬，都屢見不鮮，成為養豬場工人獲得高薪的重要原因。

浙江省一家生態農牧公司員工說，以前在傳統的養豬場，每天都得搬飼料、清豬糞等，一天下來疲憊不堪，現在這些工作都被機器代勞，一個飼養員甚至可以同時管理5000頭豬。

此外，為方便飼養員管理豬群，增設智慧裝備，一是圈舍聲音監控設備，可以根據豬群「咳嗽」聲分析出異常情況；二是無針注射槍，減少疫苗注射所需時間。在裝備智慧化的加持下，餵養的生豬多了，飼養員也可以領高薪。

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