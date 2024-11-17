預見川普上台後恐掀風暴？三星「砸10兆韓元」回購自家股票

韓國三星電子將斥資10兆韓元回購自家股票。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子錯失AI先機，加上第二代3奈米良率低到沒有客戶，股價跌至4年新低。為了挽救危機，韓媒報導，韓國三星電子宣布，回購總額高達10兆韓元（約新台幣2543億元）的自家股票，這是繼2017年回購9.3兆韓元（約新台幣2364億元）自家股票後，三星電子時隔7年再度實施穩定股價舉措。

根據《韓聯社》報導，三星電子於15日召開董事會，並公告決定在未來一年內分批回購總額達10兆韓元的自家股票。其中，價值3兆韓元的自家股票將在3個月內回購完畢並全部銷毀，其餘7兆韓元的股票，將從提升股東價值的角度，再作出處置決定。

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三星宣布利多消息後，15日股價大漲7.2%，創下2020年3月來最大單日漲幅，今年來仍大跌32%。

在近期股價下跌趨勢明顯的情況下，三星電子此舉被解讀為強烈捍衛股價的意志。另外，這也被認為是預見川普2.0時代可能導致美中矛盾加劇，以及半導體行業景氣逆風等多重因素影響下，所做出的應對之舉。

事實上，三星電子於2017年也曾回購高達9.3兆韓元的自家股票，並在回購後將其中的50％銷毀，成功提高了每股價值，順利拉抬股價。

分析師認為，短期來看這一舉措有可能提振三星股價表現，但該公司需要具體的商業計畫以便支撐其股價。

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