立陶宛晶片國家隊中止台灣半導體工廠建設 外交部：合作項目持續進行

立陶宛「晶片國家隊」Teltonika創辦人鮑科施提斯15日表示，將停止在維爾紐斯建設台灣半導體晶片工廠。對此，外交部表示，台灣與立陶宛的半導體合作計畫，各項合作項目持續進行。 （資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕立陶宛「晶片國家隊」Teltonika創辦人鮑科施提斯（Arvydas Paukštys）15日表示，由於電力短缺等問題，將停止在維爾紐斯（Vilnius）建設台灣半導體晶片工廠。對此，外交部今日表示，台灣與立陶宛的半導體合作計畫，各項合作項目持續進行。

Teltonika創辦人、主要股東鮑科施提斯15日於社群平台「領英」（LinkedIn）表示，將停止對原定於2028年實施的Teltonika THTH高科技園區55公頃區域內10家工廠的投資，他指出，計畫擱置的主因為到2027年前都「沒有希望」獲得充足電力，且將土地使用分區轉為工業用地的程序耗時過長。

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外交部表示，Teltonika公司暫停在維爾紐斯科技園區建廠計畫，主要原因為該公司認為園區內供電及土地使用分區重劃等問題無法獲得妥善解決。

外交部強調，台灣與立陶宛的半導體合作計畫，各項合作項目持續進行。

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