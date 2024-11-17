美元指數改寫今年新高，法人看小心漲多拉回風險。（擷取自鉅亨網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到川普交易左右，美元指數延續前幾週的強勢格局持續上漲，改寫今年新高，美元指數一度突破107，目前來到106左右，法人認為，美元指數自9月底以來表現強勢，不過隨著川普交易熱潮已大致反映，且聯準會仍處在降息循環，投資人須留意美元指數漲多拉回風險。

法人指出，上週美國大選逐漸落幕，除美國總統由共和黨川普拿下外，在參眾議院的選舉中，皆是由共和黨拿下過半席次，這也使得川普要在任內通過的議案，阻礙相對來說會降低許多，市場最先關注的莫過於選前川普多次強調降低個人稅與企業稅，並大幅提供進口關稅，使得非美貨幣紛紛低頭，美元指數在川普紅潮的推升下，創下今年新高。

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此外，明尼亞波里斯聯準銀行總裁Neel Kashkari於11月12日在Yahoo Finance的投資會議上，認為除非通膨意外上升，否則暫停降息的機率相對不高，他強調，目前美國的貨幣政策是「適度緊縮」，且經濟處於相當良好穩健的狀態，雖然短期融資成本仍在減緩通膨和經濟增長，不過影響相當有限。

至於10月CPI年增率為2.6%，符合市場預期，核心CPI則年增3.3%，與前月持平；法人指出，此次通膨上揚的關鍵在於商品通縮可能暫時告一段落，整體來說，市場不認為會影響聯準會12月降息一碼決策。

法人分析，美元指數自9月底以來表現強勢，不過隨著川普交易熱潮已大致反映，且聯準會仍處在降息循環，投資人仍須留意美元指數漲多拉回之風險。

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