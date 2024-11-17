林信義APEC會晤石破茂 日方重申台海和平穩定

我國APEC領袖代表林信義與日本首相石破茂（圖）會晤。（美聯社）

〔特派記者徐子苓／利馬16日報導〕APEC台灣代表團表示，我國APEC領袖代表林信義於當地時間16日下午，在秘魯利馬與日本首相石破茂會晤，雙方重申彼此為共享基本價值、且經貿關係及人員往來密切的「極為重要」夥伴，雙方同意共同合作，持續強化台日關係。

國安官員透露，此次會晤氣氛相當好，甚至在結束以後，日方幕僚還追出來與我方幕僚談話，「講了很多讓我方幕僚微笑的話」。

請繼續往下閱讀...

林信義表示，樂見台日在半導體產業密切合作，並期待雙方未來於第三國共同開發或投資。林信義另表達台灣盼加入CPTPP的高度意願，並向石破茂介紹我建構全社會韌性的規劃。

雙方並就防災、救災進行交流，並願就相關議題持續交換意見、互相學習。

石破茂則重申日本重視台灣海峽和平穩定的立場，讚許台日就自然災害互助的情誼，並表達支持我國持續參與如WHO、ICAO等國際組織，願在各領域深化對台合作。林信義感謝日本政府持續在國際社會倡議台海和平穩定，並期待台日在半導體及AI人工智慧領域持續深化合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法