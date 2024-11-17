林信義APEC與習近平打招呼 邀約訪台拜登親切回「I will」

我國APEC領袖代表林信義於峰會最後一天出席我方主辦的國際記者會。（APEC台灣媒體代表團提供）



〔特派記者徐子苓／秘魯利馬16日報導〕2024年在秘魯舉辦的APEC峰會今天進入尾聲，我國領袖代表林信義下午出席國際記者會時，面對媒體詢問與各國的互動，他表示APEC峰會期間跟每一個經濟體都很自然的互動，有和中國國家主席習近平打到招呼，而與美國總統拜登會面邀約對方訪台時，拜登回他「I will」。

林信義表示，此次利用APEC機會和一些經濟體進行雙邊會談，也有很多場邊會談，包含短時間的寒暄，或比較長的談話，談話內容很多，有談到未來可能的合作機會，以及台灣可以提供的協助，獲得很好的成果。

林信義和拜登已在當地時間15日於場邊晤談，他說，在談話中，謝謝拜登長期的支持，也期待拜登在將來適當的時間訪台，「拜登回說他很想」、「I will」，拜登很親切，在APEC期間他和拜登談了兩、三次。

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林信義（前排左）與拜登（右）在「領袖代表與貴賓非正式對話」期間進行晤談。（APEC台灣代表團提供）

林信義提到，2005年曾代表陳水扁總統到韓國釜山參加APEC領袖會議，當時的參加者今天都不在了，全都是新的，不過有一位領袖代表，林和「她爸爸」很熟，所以談了很多「她爸爸」的身體狀況，也談到雙方的產業發展。據了解，這是指泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。

傳出林信義稍後會和日本新任首相石破茂會談，林信義透露，因為石破茂在防衛方面有很專業的知識，台、日在共同防衛和防災方面有合作空間，產業方面，台積電在熊本設廠，日本在原材料、設備方面很強，而台灣在製程技術很強，這一方面的合作會越來越緊密，有很多領域可以來談。

林信義近20年前就開始參與APEC，今年再度與會觀察到哪些不同？林信義表示，經濟情勢經過大轉變，過去是追求經濟繁榮，現在則是追求經濟安全，過去強調大量集中生產、及時供應，後來因為疫情中斷運輸，供應鏈短鏈化後，變成要有備援，從Just in time（及時生產）轉變成Just in case（以防萬一）。

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