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APEC領袖會議登場！習、拜姍姍來遲 黃循財主動握手林信義

2024/11/17 07:14

APEC領袖會議中，新加坡總理黃循財主動和我國領袖代表林信義握手。（APEC台灣代表團提供）APEC領袖會議中，新加坡總理黃循財主動和我國領袖代表林信義握手。（APEC台灣代表團提供）

〔特派記者徐子苓／秘魯利馬16日報導〕2024年在秘魯利馬舉辦的APEC峰會進入最後一天，今天迎來重頭戲「經濟領袖閉門會議」，我國領袖代表林信義入座時，新加坡總理黃循財主動和他握手，中國國家主席習近平則最後一個抵達會場、美國總統拜登遲到。

APEC會方只開放極少數媒體入場拍攝領袖會議前的互動畫面，根據APEC台灣代表團捕捉到的畫面，在閉門會議開始前，各國領袖代表入場前會先和秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）合照。林信義入場時與秘魯總統握手，接著與秘魯外交部長席亞勒（Elmer Schialer）握手，並走入會場。

隨後林信義走向會場內的圓桌，正要入座時，座位被安排在隔壁的黃循財剛好也要入座，黃這時主動伸手，微笑著向林握手，黃循財也主動向林身後的國安會副秘書長徐斯儉握手。

根據現場人士轉述，習近平雖然沒有遲到，但最後一個抵達會場；而美國拜登則遲到，外界猜測他剛才可能馬不停蹄進行雙邊會議。

根據畫面，黃循財坐在林信義右側，而林信義多數時候頭偏向左邊，圓桌的正對面則坐著習近平，從畫面中無法看出兩人是否有眼神交集。

昨天晚間舉辦「經濟領袖晚宴」時，各國領袖一字排開欣賞秘魯特色演出，當時林信義入座時，黃循財伸手拉了他的手，協助他入座，但欣賞表演的過程中，兩人沒有任何交談或互動。

黃循財今年5月時才上任，是李顯龍的接班人，他在秘魯時間15日會晤習近平，中方在會後宣稱，新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則。但我國外交部隨後發布新聞稿表示，經查證，新加坡政府並未表達此言論。

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