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川普回鍋加劇人民幣貶值壓力 習近平貨幣強國夢碎

2024/11/16 18:35

川普第二任期加劇人民幣貶值壓力。（路透資料照）川普第二任期加劇人民幣貶值壓力。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家主席習近平多年來推動人民幣國際化，希望取代美元成為強勢貨幣，以期在全球貿易中扮演日益重要的角色，然而川普回鍋入主白宮，可能毀了他的貨幣強國夢。

彭博報導，川普第2任期美中爆發新一輪貿易戰的風險，助長人民幣貶值的押注。分析師預期，2025年人民幣將貶破17年低點紀錄，而一些最悲觀的預測是是人民幣恐貶約10%。

比起上一次貿易戰，人民幣更為脆弱：中國公債殖利率已遠低於美國公債，外企正撤銷投資、經濟成長步履蹣跚，揮之不去的通縮恐使利率進一步降低。

絕對策略研究（Absolute Strategy Research）新興市場經濟學家沃爾夫（Adam Wolfe）指出，「人民幣貶值壓力可能加劇；基於重貶引發的金融穩定疑慮，中國人民銀行可能會持續支撐一段時間人民幣，但如果貿易戰真的開打，中國人行或許允許更大貶值，以保護中國的出口，並提升其談判地位」。

報導說，該邏輯正促使交易員加大對人民幣貶值的押注。14日在岸人民幣盤中貶至7.248元兌1美元的3個月最低水準，選擇權交易員押注人民幣將近一步走貶。15日離岸人民幣匯率約為7.237元。

法國巴黎銀行預期，如果川普兌現選戰承諾，對中國進口產品課徵60%，人民幣將穩定在7.5元兌1美元的水準。瑞銀集團預測，明年人民幣匯率將在7.6至7.7元之間。法國興業銀行則預計，明年第2季人民幣匯率為7.4元。這些預測皆顯示，人民幣將貶破去年7.351最低點，創2007年以來最疲軟水準。

一些分析師甚至認為人民幣將貶得更低。傑富瑞集團預測，2025年人民幣匯率每日中間價可能在8元左右兌1美元。上一次人民幣貶至該水準是在2006年，當時美國總統是小布希、推特僅成立幾個月，而中國的經濟規模比德國小。

分析師指出，如果美國提高關稅，讓人民幣貶值是阻力最小的應對方式，且有利於中國出口。而真正的爭議點是人民銀行將允許人民幣貶多少，以及貶多快？

2015年北京策劃人民幣貶值，人行允許人民幣匯率中間價一次下降1.9個百分點，引發資金大規模外流、中國外匯存底萎縮，同時強化美國稱中國是「貨幣操縱國」的指控，川普第一任期將中國列入該黑名單。

盛寶市場首席投資策略師查娜娜（Charu Chanana）說，「人民幣貶值意謂進一步的經濟壓力、債務困境以及被標定為貨幣操縱國的風險」，此舉恐使已緊張的美中關係更加緊繃。

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