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川普行情消風、Fed不急降息！道瓊跌305點 台積電ADR挫1.32％

2024/11/16 05:43

週五美股下跌。（法新社）週五美股下跌。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於投資人對美國總統當選人川普新內閣出爐的反應，及聯準會（Fed）主席鮑爾暗示降息步伐放緩，週五華爾街主要股指收低。道瓊工業指數下跌305.87點、0.70%，標普500及那斯達克指數分別下跌1.32%、2.24%，費城半導體指數下殺3.42%，台積電ADR下跌1.32%，收在186.01美元。

綜合外媒報導，鮑爾週四表示，持續的經濟成長、穩定的就業市場及高於聯準會2%目標的通膨率，是Fed謹慎對待未來降息步伐的原因。根據芝商所FedWatch工具，市場加大Fed在12月不會改變利率的押注，預計不會改變利率的可能性約為42%，而一個月前約為14%。

此外，市場焦點從川普贏得美國大選對商業有利，轉向對下一屆政府的降息路徑和潛在通膨風險的擔憂。川普週四表示，他提名疫苗懷疑論者小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）出任衛生及公共服務部部長，製藥股下跌，對道瓊和標普500指數帶來壓力，其中安進下跌約4.16%，莫德納暴跌7.34%。

標普500指數的科技板塊是市場表現最差的部分，輝達下跌3.26%，Meta下挫4%，微軟跌2.79%，特斯拉在美股七雄中則逆勢上漲3%。

道瓊工業指數下跌305.87點或0.70%，收43444.99點。

那斯達克指數下跌427.53點或2.24%，收18680.12點。

S&P 500 指數下跌78.55點或1.32%，收5870.62點。

費城半導體指數下跌171.00點或3.42%，收4833.59點。

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