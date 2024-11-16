習剪綵祕魯中企港 美後院埋戰略隱憂

首次上稿 11-15 22:24

更新時間 11-16 05:46

習近平與秘魯總統博魯阿爾特以視訊方式主持錢凱港開港儀式。（法新社）

〔記者高嘉和/綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將登場，中國國家主席習近平預計為中國國企在秘魯新建的一個大型港口剪綵，這個錢凱港（Chancay）是中國和秘魯共建「一帶一路」的指標合作項目；綜合各外媒報導，該項目凸顯中國在區域影響力已迅速增加、反映出美國在南美面臨的挑戰加劇，甚至可能會被中國海軍使用，為美國帶來「後院」的安全風險。

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1.秘魯總統Dina Boluarte原定與習近平共同出席Chancay港一期工程的開港典禮。然而，由於當地持續的抗議活動，以及對人群聚集表達不滿的憂慮，這項活動將於11月14日在利馬的「政府宮」（Government Palace）以虛擬方式進行，也就是在APEC領導人峰會之前。

2.Chancay港口的未來：Chancay港一旦完工，將成為南美洲最大的深水港，可停靠18,000TEU的大型貨櫃船。儘管該計畫一開始被視為祕魯艱苦經濟的一個經濟契機，但各種疑慮與不透明的行為導致爭議不斷。主要的爭議點如下：

2-1.對當地社區的影響：該地區原本是一個擁有 60,000 人口的小漁鎮，主要依賴漁業與觀光業。Boluarte總統及其團隊在未諮詢居民的情況下，以加入中國「一帶一路」倡議將有利於祕魯經濟為由，強行將Chancay港轉型為大型港口。長達五年的爆破施工嚴重破壞了周圍的民居，影響了婦女和兒童的福祉，並嚴重破壞了當地社區賴以生存的漁業生態系統。儘管如此，中國施工團隊透過恐嚇居民及與官員勾結，壓制有關損害的資訊。當地居民計劃在港口落成典禮上直接向總統和習近平提出抗議。

2-2.由中國獨家控制：港口的營運權已完全交給中國。原本是由中國協助建港，但秘魯國家港務局應負責管理安全與營運等關鍵環節，包括將營運合約批給國際港口業者，其中有幾家在南美洲享有盛名。然而，在沒有任何公開討論的情況下，專屬權被授予了中國，期限至少為30年。至少在未來三十年，祕魯將無法從自己的港口營運中獲得任何直接利益，而 Chancay 港可能會成為現代香港維多利亞港在19世紀的等同物。

2-3.潛在的軍事用途：港口潛在的軍事用途可能使秘魯成為中國與美國衝突的發射台。許多報告指出，有人在港口和行政辦公室看到中國軍事人員，從事超出港口商業運作範圍的活動。港口北部的土地被指定為大型通訊站、設有重重防禦工事的倉庫，以及宿舍和訓練設施。隨著港口控制權完全落入中國手中，秘魯有可能成為未來的戰場。

3.總統及其團隊的貪腐和涉嫌出售國家利益：總統之前曾佩戴多塊來歷不明的勞力士手錶出席公開活動，引起貪污受賄疑慮。三月份，司法當局和警方搜查了她的住所和總統府，發現了大約十塊豪華腕錶以及各種珠寶首飾。雖然她尚未明確解釋這些物品的來源，但秘魯政界人士猜測這些物品與中國駐秘魯大使宋揚以及擁有港口獨家營運權的中遠集團有關。據報導，這些財富和北京委派的任務是交換的一部分，總統也獲得了防暴設備，以保護她和她的同事。此外，總統據稱還承擔了影響其他國家的任務，包括

3-1.干擾台灣參加APEC：在即將於秘魯舉行的APEC峰會上，採取行動干擾台灣的代表權。這包括杯葛邀請台灣原本的代表、前副總統陳健仁，一位全球知名的公共衛生專家，導致台灣不得不在最後一刻尋求替代者。

3-2.授予中國2026年APEC主辦權：在高峰會期間，在各成員國未達成共識的情況下，努力授予中國2026年APEC主辦權，並將此納入官方文件。有幾個國家反對這樣做，擔心北京可能會利用這個機會對同為APEC 成員的台灣施壓。此舉將使中立的秘魯成為習近平反對台灣運動的幫兇，可能損害秘魯的形象及其與經濟蓬勃的台灣的關係。

3-3.阻止台灣加入CPTPP：中國要求祕魯反對台灣加入CPTPP。根據 CPTPP 規則，新成員必須獲得所有成員的共識，而中國的反對很可能會阻礙台灣加入。

3-4. 保證中國對長沙灣港30年的獨家經營權：中國對Chancay港至少30年的獨家經營權不得改變。此外，中國有權選擇無限期延長這些權利，以確保持續的營運利潤。

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